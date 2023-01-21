Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения руководству Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

Глава государства во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.

"Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом", – сказал он.

Кроме того, Глава государства отметил, что правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.

У жителей Президент спросил, тепло ли дома, на что получил ответ: "тепло".

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область в первую очередь ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ.