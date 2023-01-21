В Мельбурне сегодня проходят матчи шестого игрового дня теннисного турнира Australian Open, являющегося одним из четырех турниров из серии «Большого шлема».

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пока успешно выступает и в одиночном, и в парном разрядах Открытого чемпионата Австралии / Фото ktf.kz

Накануне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в третьем круге одиночного разряда встречалась с 11-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз, которая в прошлом году дошла до финала Australian Open-2022, где уступила занимавшей на тот момент первую строчку мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии. В Мельбурне Рыбакина и Коллинз были посеяны соответственно под 22-м и 13-м номерами. За 2 часа и 5 минут теннисистки провели три сета, первый и третий из которых уверенно выиграла Рыбакина и вышла в четвертый круг - 6:2, 5:7, 6:2. На счету казахстанки в этом матче восемь эйсов.

Соперницей первой ракетки Казахстана в 1/8 финала станет первая ракетка мира Ига Свентек из Польши, разгромившая в третьем круге Кристину Бушкэ из Испании - 6:0, 6:1.

А сегодня Елена Рыбакина и выступающая с ней в паре россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге парного разряда сыграли с дуэтом Чань Латиша (Китайский Тайбэй) / Алекса Гуарачи (Чили), переигравшим в первом круге итальянок Лючию Бронцетти и Элизабетту Конччаретто. За 55 минут казахстанско-российская пара одержала уверенную победу в двух сетах - 6:1, 6:0. В третьем круге соперницами Рыбакиной и Павлюченковой станут японские теннисистки Суко Аояма и Эна Шибахара, посеянные в Мельбурне под десятым номером и выигравшие во втором круге у Надежды Киченок из Украины и Кимберли Циммерманн из Бельгии.

Накануне казахстанка Юлия Путинцева (47-е место рейтинга WTA) после проигрыша во втором раунде одиночного разряда Каролине Плишковой (Чехия) выступила в первом раунде парного разряда. Вместе с теннисисткой из США Софьей Кенин она сыграла матч за выход во второй круг с интернациональным дуэтом в составе проигравшей Свентек в одиночном разряде испанки Кристины Бушкэ и Макото Ниномия из Японии. К сожалению, казахстанско-американская пара уступила в двух сетах со счетом 2:6, 3:6.

Последними из казахстанских теннисистов сегодня на корт вышли Анна Данилина и Александр Недовесов, выступавшие в турнире смешанных пар. Ранее первая ракетка Казахстана в парном разряде, выступая в паре с Саней Мирзой из Индии, успешно преодолела барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии в соревнованиях среди женских пар. А вот предыдущий день для Недовесова и его партнера Андрея Голубева стал неудачным. Казахстанцы не смогли в поединке второго круга мужского парного разряда переиграть теннисистов из Колумбии Хуана-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару, уступив в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 1:6.

Получился неудачным и поединок в миксте. Данилина и Недовесов выиграли первый сет со счетом 6:2 у интернациональной пары, которую составили Кристина Младенович из Франции и тот же Хуан-Себастьян Кабаль из Колумбии. Во втором сете, проигрывая со счетом 1:4, наши теннисисты смогли сравнять счет - 6:6. Однако победу в сете все же не добились, проиграв на тай-брейке - 5:7. При равном счете по сетам победитель матча определялся в решающем сете, который на Открытом чемпионате Австралии проводится в формате тай-брейка до 10 очков. К сожалению, и здесь удача отвернулась от наших теннисистов, не сумевших пробиться во второй круг - 6:2, 6:7 (5:7), 0:1 (7:10).

Таким образом, по результатам первых шести дней Открытого чемпионата Австралии из шести стартовавших на нем казахстанских теннисистов продолжат свои выступления две спортсменки. И Рыбакина, и Данилина проведут свои очередные матчи в Мельбурне 22 января.