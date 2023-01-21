Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область, сообщает его пресс-служба. По их данным, президент намерен посетить производственные и социальные объекты.

Напомним, в связи с этим в области усиленно готовились к приезду главы государства.

Местные СМИ о прибытии президента не уведомили, что стало уже плохой традицией.