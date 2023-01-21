Когда решится проблема и что можно сделать уже сейчас, обсудили на заседании Комитета по вопросам строительства Региональной палаты предпринимателей Костанайской области. Монополист предлагает подождать до окончания отопительного сезона.

Мораторий на выдачу техусловий в Костанае и Костанайском районе был введен внутренним приказом АО «КазТрансГаз Аймак» в январе 2021 года. Под его действие подпадают как физические, так и юридические лица, особенно больно он бьет по строителям и проектировщикам.

- Каким образом работать, совершенно непонятно. Сложности с подключением строящихся объектов к газовым сетям тормозят развитие бизнеса, - сказала исполнительный директор областной ассоциации строителей Ирина ВИКУЛОВА. - Есть проблемы и в других отраслях, безусловно. Мы поднимали эти вопросы не раз, в том числе в апреле на встрече с бизнес-омбудсменом. Наступает предел терпения, бизнес устал. Мы бы хотели услышать четко срок, в который дело решится.

Начальник производственно-технического отдела филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Канат ЕРЛЕНУЛЫ пояснил, что мораторий был вызван 100-процентной загрузкой в областном центре и Костанайском районе газораспределительных станций. Их строительство дорого стоит, поэтому финансировало строительство государство.

- На данный момент завершено строительство автоматизированной газораспределительной станции в Костанайском районе, но чтобы ее подключить к магистрали, необходимо приостановить подачу газа, что невозможно в ходе отопительного сезона, - пояснил он. - Мощность этой АГРС - 150 000 кубометров газа в час. Она, в первую очередь, рассчитана на микрорайон Кунай в Костанае и два микрорайона в Тобыле, но суммарное потребление ими будет около 70 тысяч, а 80 тысяч пойдут всем нуждающимся в областном центре и Костанайском районе. Всем хватит.

Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Азамат НАРИМАН рассказал о перспективах газоснабжения области. Они связаны с прокладкой к нам магистрального газопровода с запада Казахстана. Костанайская область остается единственной в стране, пользующейся сейчас исключительно российским газом, а ситуация с ним изменилась.

- До сих пор РФ поставляла газ в Европу и получала казахстанский газ на переработку, возвращая нам большую часть. Но сейчас европейские поставки не осуществляются и Россия нам предлагает покупать свой газ, - сказал Нариман. - Чтобы избегнуть нестабильности, планируется «тащить» к нам магистральный газопровод, ориентировочно - из Актюбинской области.

Но это перспектива дальняя - 2026-2028 годы. Предприниматели же заявляют, что и ближайшие несколько месяцев без техусловий их не устраивают. Предлагают ввести временные техусловия, чтобы можно было, например, заниматься проектированием. Еще один вариант - «КазТрансГаз Аймак» должен провести ревизию ранее выданных техусловий и отозвать те, которые не используются. Всякие же бывают ситуации - кто-то отказался от расширения бизнеса, кто-то обанкротился.

Представители АО говорили о том, что, во-первых, это гигантская работа по всей области, а выдачей техусловий в филиале занимаются два человека. Вообще об отзыве не может быть речи - если человек право на подключение получил, вернуть может только добровольно. Ссылались также на множество ограничений, связанных со статусом монополиста.

- А если в нормативных документах прописать требование - допустим, не используешь техусловия три года, они отзываются? - предложил начальник отдела сопровождения проектов палаты предпринимателей Роберт ЮСУПОВ. - Может, в этом направлении надо поработать?

Представители газоснабжающей организации идею не отвергли.

- Мы же два года вам о том и говорим - давайте вместе проработаем такие моменты, дайте ваши предложения, а палата будет их продвигать, - напомнила Викулова.

Ответом была реплика о том, что все решения, инициативы исходят из головного офиса АО.

- Возможно, я наивную вещь предложу, но если хоть что-то делать надо, то, может, хотя бы объявление дать: кто не использует техусловия, верните, пусть кто-то воспользуется свободными мощностями, - сказала директор ТОО «Архитектурное ателье «Дом» Мария БАЙТУРИНА.

Заместитель директора палаты Саят ЖУСИПБЕКОВ пообещал, что с этого вопроса «палата не слезет, пока он не будет разрешен». Кстати, обсуждать его намерены еще и с антикором - есть факты, когда ранее полученными техусловиями начали спекулировать.