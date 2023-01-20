По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 января, будет малооблачно, без осадков. В воскресенье и понедельник, 22-23 января, на севере и востоке области ожидается снег, низовая метель. В Костанае в ближайшие три дня осадки не прогнозируются.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В субботу ночью будет от 15 до 20 градусов мороза, на юго-востоке области столбики термометров опустятся до -23°С, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем температура ожидается в пределах -5...-10, на юго-востоке -13°С. В воскресенье ночью мороз усилится, ожидаем -20...-25°С, на севере -17°С. Днём мороз будет умеренный: -5...-10, на востоке -13°С. В понедельник ночью термометры покажут 15-20, на севере 12 градусов мороза. Днём прогнозируем -5...-10°С, на востоке -13°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -18...-20°С, днём -8...-10°С. В воскресенье: ночью -15...-17°С, днём -6...-8°С. В понедельник: ночью -12...-14°С, днём -6...-8°С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с. В воскресенье и понедельник ветер будет уже северо-западный, скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на востоке и севере области. В областном центре скорость ветра в ближайшие три дня не будет превышать 2-7 м/с.