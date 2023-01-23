Где будут отключать свет в Костанае на этой неделе?
ТОО «ЭПК-forfait» опубликовало план работ Костанайской горэлектросети с 23 по 27 января 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов. Свет будут отключать в рабочее время по следующим адресам:
ТП-832 (работы на ТП)
23 января с 10:00 до 18:00
Спальный сектор: мкр. Юбилейный 35,39,40,41,55а.
ТП-567 (ул. Карбышева - промзона) (работы на ТП)
23 января с 10:00 до 17:00
ТОО «Гелиос», ТОО «ПТК-Содружество», ТОО «Астык-трейд», ГЭК «Ветеран», ТОО «Стройсервис», ИП Лазаревич, ИП Приречная, ИП Пономарев, ИП Минигулова, СТО «АвтоБус»,
ТП-АвтоЦентрКамаз (работы на ТП)
23 января с 10:00 до 17:00
ТОО «ИП Минеева, ИП Чемпалов, ИП Саламатова, ИП Букенов, ИП Радченко, ГЭК «Южный», ТОО «Казветснаб», ИП Рак, магазин «Агромаркет», «Фурор-авто».
ТП-336 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 23 по 25 января с 10:00 до 17:00
Частный сектор: пр. Абая 172, 174, ул. 5 Апреля 97.
РП-10 (работы на ТП)
24 января с 10:00 до 19:00
ТОО «Агромельпром», ИП Казиева, ТОО «Стройстиль».
ТП-20 (работы на ТП)
26 января с 10:00 до 13:00
Школа № 11, маркет «INMART», детский сад «Айгерим», клиника «Уромед», ТОО «Электромир», магазин «Коробочка», «101», «Удача».
Спальный сектор: ул. Лермонтова 9, ул. Северная 18,18а.
ТП-37 (работы на ТП)
27 января с 10:00 до 18:00
Народный банк по пр. Аль-Фараби 42, магазины «Фора», «Аладдин», «Идиллия», «Обои», «Бирюса», Дом посуды», «Эгоист», ТД «Атлант», ТОО «Таус», ИП Зайченко, ТОО «Диалог 2020», Банк HomeCredit, маркет «Сарас».
Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 32,36а,38,40, пр. Тауелсиздик 27, 35,37, пр. Абая 166,168.
Светофоры: ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби, пр. Абая – пр. Тауелсиздик.
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