Депутат мажилиса Ерлик Омиргали заявил, что акимы областей и городов должны выходить из партии на период пребывания в этой должности, как это сделал глава государства. Согласны ли вы с этим предложением? Да. Акимы - представители президента на местах. Они не могут зависеть от партий.

Да. Акимы «должны служить всем гражданам своего региона, а не только своему окружению».

Нет. Даже беспартийные акимы все равно будут работать на правящую партию.

Нет. Акимов должен выбирать народ, тогда и партийность не будет иметь значения.

