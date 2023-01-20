Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце
20 января 2023, 12:51 | Общество
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай. Ранее бывший директор телеканала "Хабар 24" Александр Аксютиц сообщил со ссылкой на свои источники, что Назарбаева госпитализировали.
- Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно, - сообщил Айдос Укибай в свом Twitter. - Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя.
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