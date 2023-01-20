Количество квот на бесплатное ЭКО для Костанайской области в 2023 году увеличено до 274 (в 2022-м было 255), а группа вероятных претендентов расширилась, что дает надежду большему количеству семей.

Семейным парам, в которых у женщины не наступает беременность в течение года и более при регулярной половой жизни без контрацепции, ставится диагноз бесплодие. Современная медицина помогает таким людям, проводя экстракорпоральное (то есть вне тела) оплодотворение - ЭКО. Однако не все желающие могут заплатить более миллиона тенге за шанс наступления беременности. В Казахстане государство оплачивает части пациентов все расходы на саму процедуру и этапы подготовки к ней. Подбором пациентов и подготовкой их к ЭКО в Костанае занимаются врачи медико-генетического отделения областной больницы.





- Чтобы попасть в наше медико-генетическое отделение и получить помощь в рамках ОСМС, нужно прийти к гинекологу по месту прикрепления и озвучить желание воспользоваться процедурой ЭКО, - сообщила на брифинге заведующая медико-генетическим отделением Асель ФАЙЗУЛИНА. - Большой проблемы в получении направления нет. Все гинекологи на местах, в том числе и в районах, знают, как это делается. Гинеколог дает направление в наше отделение, пациентка проходит обследование. По результатамстановится ясно, входит ли она в категорию тех, кто может претендовать на квоту.

Есть категории пациентов, которым ЭКО не показано, но это небольшая группа. Например, в этом году не даётся напраление на ЭКО по ОСМС в случаях суррогатного материнства, хотя в прошлом году это было возможно. Тут дело в юридических сложностях, которые до конца не решены. Впрочем, в нашем регионе случаев направления по ОСМС на ЭКО ещё не было.

По медицинским показанями не могут претендовать на бесплатное ЭКО пациентки, у которых очень низкий овариальный запас, имеются определенные экстрагенитальные патологии, а также с пороками развития матки. У них остается возможность воспользоваться платной процедурой.



- В любом случае каждое обращение рассматривается индивидуально, - отметила Асель Газизовна. - Сейчас список показаний расширился, Например, в программу ЭКО уже вошли процедуры с использованием донорских яйцеклеток и спермиев. Для сравнения: когда мы только начинали в Казахстане программу ЭКО, показаниями были только непроходимость обеих маточных труб у жены и тяжелая форма бесплодия у мужа. Тогда даже пары, которые по 10-12 лет не могли зачать ребенка, не получали направления, если не было одного из этих двух показаний. Сейчас, даже если у женщины проходимы обе трубы, но не наступает беременность, она может претендовать на ЭКО.

В прошлом году в очереди на ЭКО по ОСМС в регионе стояли около 500 человек, 255 получили квоту, из них 116 забеременели. Те, кто не забеременел, опять встали в очередь, потому что каждая пациентка раз в год имеет право воспользоваться квотой.

- Пациентки, которым не досталась квота, тоже вновь встают в очередь, - разъяснила Файзулина,- Поэтому вроде очередь уменьшилась на 255 человек, но часть из них вернулись. К тому же в течение года в очереди прибавляются новые пациентки. Поэтому у нас всегда около 500 человек в очереди на бесплатное ЭКО по квоте. К концу года количество очередников может увеличиться до 600-700, но постепенно отсеиваются те, кто не приходит, кто забеременел, у кого возникли семейные проблемы вроде разводов, отъездов и прочего. Если пациентка, стоящая в очереди, не приходит к нам на приём, не интересуется ситуацией, её исключают из очереди по неявке, так как проблема, вероятно стала неактуальной для этой семьи. Отследить очередь онлайн нельзя, нужно обязательно приходить к нам хотя бы раз в три месяца и проявлять интерес.

В Костанайской области ЭКО не проводится, пациенты проходят только подготовку к процедуре. Клиники есть в Астане, Алматы, Караганде, Таразе, Усть-Каменогорске. Как правило, пациентки из нашей области проходят процедуру ЭКО в Астане.