О сути ее сегодня, 20 января, рассказывали на брифинге в Региональной службе коммуникаций. По словам руководителя департамента по регулированию естественных монополий Костанайской области Акана ТАШПАНОВА, время «тарифной тишины» для граждан заканчивается.

В последние годы в Казахстане старались сдерживать тарифы на коммунальные услуги для населения. Они повышались для предприятий, бюджетных организаций. Кроме того, ради удержания этих платежей для граждан от монополистов требовали урезать собственные инвестиционные программы, средства которых должны были направляться на модернизацию оборудования и обновление сетей. Износ их достиг критического уровня, о чем в Костанайской области, например, свидетельствуют участившиеся масштабные аварии.

- В настоящее время действующий среднеотпускной тариф КТЭК составляет 8 409 тенге за Гкал, для населения - 4 508 тенге, в домах, имеющих приборы учета, люди платят 4 363 тенге, - привел пример Ташпанов. - В сравнении с прошлым годом рост для населения - не более 9%. При этом уровень официальной годовой инфляции составляет 20%. А если смотреть динамику тарифов, то действующий на тепло в 2023 году сложился ниже тарифа 2016 года. Действующий среднеотпускной тариф по ГКП «Костанай-Су» составляет 192 тенге за куб. м воды, для населения с НДС - 82 тенге. По канализации среднеотпускной тариф составляет 151 тенге, для населения - 63 тенге, что также ниже уровня тарифа 2017 года, когда тариф по водоснабжению был 86 тенге за 1 куб. м, и 65 тенге по водоотведению.

Уровень износа сетей в среднем по области в разных коммунальных сферах составляет 60-70%. По теплосетям на текущий год запланировано реализовать 9 проектов на 19 млрд тенге, в Костанае - 4 из них, что позволит отремонтировать всего 3,3 км коммуникаций.

Глава государства в сентябре дал поручение проработать программу «Тариф в обмен на инвестиции», смысл которой - в привлечении коммунальными предприятиями финансирования из разных источников. При этом средства будут привлекаться в том числе и за счет повышения тарифов.

- Разрабатываются методы для соблюдения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, - отметил Ташпанов, - также разрабатываются изменения в законодательство РК, в закон «О естественных монополиях».

Ориентировочно, сказал руководитель департамента, в феврале они могут быть уже внесены.

Заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Максим УСТИНОВ напомнил, что у населения есть возможность получать жилищную помощь. В 2021 году ее получили 3 035 семей на сумму 69 млн тенге. По итогам 2022 года – 2 922 семьи на сумму 68,6 млн тенге.

- На оказание жилищной помощи в бюджетах городов и районов области на 2023 год для 2 988 гражданам предусмотрено 105,7 млн. тенге, - сказал Устинов.

По его словам, основными получателями жилищной помощи являются пенсионеры, многодетные, инвалиды.