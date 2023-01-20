Они сообщили, что президент страны после "январских событий" собирает новую команду из перспективных молодых руководителей, передает inbusiness.kz.

Аппеляционный суд Астаны оставил без изменения приговор Сарыаркинского районного суда столицы по делу пяти мошенников, которые под видом приближенных к президенту Казахстана с целью создания новой команды продавали акимовские должности по 500 и 250 тысяч долларов США. Как отметили в пресс-службе суда, завершить сделки им не удалось только потому, что их арестовали.

Приговором было осуждено 5 лиц по двум эпизодам, за совершение мошенничества и за покушение на мошенничество в особо крупном размере, по первому эпизоду 250 000 долларов США, по второму эпизоду в покушении хищения 500 000 долларов США.

"Установлено, что К., находясь в городе Актобе, позвонив потерпевшим и представившись им помощником вымышленных персонажей, т.е. высокопоставленных чиновников из администрации президента Республики Казахстан, рассказал, что президент страны после "январских событий" собирает новую команду из перспективных молодых руководителей.

Затем организовал встречу потерпевших в дорогих отелях столицы для обсуждения вопроса по назначению их на высокопоставленные должности – акимом г.Актобе и заместителем акима Актюбинской области.

"Роль высокопоставленных чиновников от имени "С." по первому эпизоду и "К." по второму эпизоду выполняли двое участников преступления Т. и Б. , которые на встречу в дорогие отели Астаны подъезжали на арендованных автомобилях представительских классов, при сопровождении нанятых телохранителей.

Еще один участник Б., представляясь их водителем, получил 250 000 долларов США от потерпевшего по первому эпизоду.

Еще один участник М. по поручению К. оказал пособничество в аренде посуточной квартиры для них, организации перелетов из других городов, аренде автомобилей представительских классов, а также нанимал двух телохранителей.

4 марта 2022 года Б. при получении 300 000 тенге и муляжа денежных средств в размере 28 млн. тенге от потерпевшего по второму эпизоду был задержан сотрудниками полиции, тем самым преступные действия не доведены до конца по независящим от них обстоятельствам", - сообщили в пресс-службе суда города Астаны.

С учетом разграничения роли каждого и наличия малолетних детей, судом назначены различные наказания от 5 до 7 лет лишения свободы, а с учетом действия пособника, активно способствовавшего раскрытию преступления, назначено условное наказание на 5 лет.