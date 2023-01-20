В Мельбурне на первом из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема» - Australian Open стартовали матчи третьего круга в одиночных разрядах, а также продолжаются поединки за выход во второй круг в парных разрядах.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг парного разряда / Фото ktf.kz

После успешного старта лучшей мужской казахстанской пары Андрей Голубев / Александр Недовесов во второй круг парного разряда пробились и две теннисистки Казахстана.

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина и выступающая с ней в парном разряде россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге встречались с посеянным под пятым номером на Australian Open интернациональным дуэтом Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко Латвия). Казахстанско-российская пара, уступая в первом сете со счетом 1:4, сумела переломить ход поединка и выиграть пять следующих геймов. С таким же счетом Рыбакина и Павлюченкова выиграли и второй сет и завоевали путевку во второй круг - 6:4, 6:4. В 1/16 финала турнира они сыграют с парой Чань Латиша (Китайский Тайбэй) / Алекса Гуарачи (Чили), которая переиграла в первом круге итальянок Лючию Бронцетти и Элизабетту Конччаретто.

А первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина с представительницей Индии Саней Мирзой также успешно прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Казахстанско-индийский дуэт, который получил в Мельбурне восьмой номер посева, одержал победу над Далмой Галфи (Венгрия) / Бернарда Пера (США) со счетом 6:2, 7:5. Во втором раунде Данилина и Мирза встретятся с парой Ангелина Калинина (Украина) / Алисон Ван Эйтванк (Бельгия), выигравшей на старте турнира у пары Эри Ходзуми (Япония) / Тамара Зиданшек (Словения).

В одиночном же разряде единственной представительницей Казахстана осталась Елена Рыбакина, после того как Юлия Путинцева (47-е место рейтинга WTA) уступила во втором круге 31-й ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии - 0:6, 5:7. Однако Путинцевой еще предстоит сыграть в парном разряде. Вместе с теннисисткой из США Софьей Кенин она поборется сегодня за выход во второй круг с Кристиной Буксой из Испании и Макото Ниномия из Японии. А Рыбакина также сегодня сыграет за выход в четвертый круг с финалисткой Открытого чемпионата Австралии прошлого года американкой Даниэль Коллинз.

На сегодня намечен и поединок второго круга мужского парного разряда между казахстанцами Андреем Голубевым и Александром Недовесовым и колумбийцами Хауном-Себастьяном Кабаль и Робертом Фара.