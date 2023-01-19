Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан", передает Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Президент постановил распустить Мажилис седьмого созыва и назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан поручено организовать подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов Мажилиса. Правительству, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов Мажилиса.

Указ вводится в действие со дня опубликования.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

В своем заявлении о назначении выборов депутатов Мажилиса и маслихатов Президент поблагодарил депутатов за активную и плодотворную работу, отметив, что они были в эпицентре проводимых в стране масштабных реформ.

"Выражаю надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации нашей страны. Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией", - сообщил Токаев.

Он напомнил, что еще в прошлом году в своем сентябрьском Послании открыто предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года. С момента обнародования данной инициативы до дня голосования пройдет больше полугода. По словам Президента, за годы Независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании.

"Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти.

Теперь 70 процентов депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов - по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам", - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, новая модель формирования Мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества.