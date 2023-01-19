В Мельбурне проходит первый из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема» - Открытый чемпионат Австралии.

Первая ракетка Казахстана и 25-я ракетка мира Елена Рыбакина после победы на старте в одиночном разряде над Элизабеттой Коччаретто из Италии успешно провела и свой второй поединок на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поборется за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису / Фото ktf.kz

Во втором круге (1/32 финала) она встретилась с теннисисткой из Словении Каей Юван (104-е место рейтинга WTA), переигравшей в первом круге Селену Яникижевич из Франции. Теннисистки ранее не играли друг против друга в турнирах. В Мельбурне Рыбакина уверенно одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:1, выиграв 21 из 24 своих первых подач и выполнив при этом пять эйсов.

В третьем круге казахстанка встретится с посеянной под 13-м номером теннисисткой из США Даниэль Коллинз, занимающей 11-е место в мировом рейтинге. Американка в первом круге переиграла в трех сетах россиянку Анну Калинскую (7:5, 5:7, 6:4), а во втором раунде также в трех сетах одержала победу над Каролиной Муховой из Чехии (6:7, 6:2, 7:6). Матч Рубакина - Коллинз за выход в 1/8 финала состоится 20 января.

Если второй поединок Рыбакиной продолжался 58 минут, то еще меньше времени понадобилось казахстанцам Андрею Голубеву и Александру Недовесову - 55 минут, чтобы переиграть в первом круге парного разряда представителей Австралии Дэйна Суини и Ли Ту - 6:0, 6:2. Во втором круге соперниками казахстанских теннисистов станут победители матча Даниель Альтмайер (Германия) / Хуан Пабло Варильяс (Перу) - Хаун-Себастьян Кабаль / Роберт Фара (оба - Колумбия).

Александр Недовесов и Андрей Голубев вышли во второй круг парного разряда Australian Open / Фото ktf.kz

Прекратил свои выступления в Мельбурне первая ракетка Казахстана Александр Бублик. После поражения в одиночном разряде в тяжелом пятисетовом поединке 27-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидович-Фокина, он вместе с Джоном-Патриком Смитом из Австралии сыграл матч первого круга парного разряда. Соперниками казахстанско-автралийского дуэта стали лидеры мирового мужского рейтинга среди парных игроков Уэсли Кулхов из Нидерландов и Нил Скупски из Англии, посеянные на Открытом чемпионате Австралии под первым номером. Бублик и Смит уступили в двух сетах - 1:6, 2:6.

Сегодня в своем втором поединке на турнире казахстанка Юлия Путинцева сыграет против Каролины Плишковой (31-я ракетка мира) из Чехии, а также проведут свои первые матчи в женском парном разряде Елена Рыбакина, выступающая в дуэте с российянкой Анастасией Павлюченковой, и Анна Данилина, чьей партнершей по паре является Саня Мирза из Индии. Соперницами этих пар станут соответственно Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) и Бернарда Пера (США) / Далма Галфи (Венгрия).

Также стало известно, что в смешанном парном разряде Казахстан представят Анна Данилина и Александр Недовесов. Их соперниками на старте микста Открытого чемпионата Австралии станет пара Кристина Младенович (Франция) / Хаун-Себастьян Кабаль (Колумбия). Этот матч состоится 20 января.