Доступ к сайту ВОЗ восстановлен в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее решением Талгарского районного суда сайт ВОЗ оказался заблокированным. Доступа к нему не было с осени прошлого года.

Фото: who.int

"Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами (МИД, МИОР) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории Республики Казахстан к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, 14 октября 2022 года решением Талгарского районного суда Алматинской области был ограничен доступ к официальному сайту ВОЗ (www.who.int) на территории Республики Казахстан, мотивируя это тем, что на данном ресурсе пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации по суициду.

"По предложению казахстанской стороны на официальном веб-сайте ВОЗ (www.who.int) был изменен информационный бюллетень о суициде. Как известно, Всемирная организация здравоохранения является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН, членами которой являются более 190 государств мира. С момента вступления РК в ВОЗ в 1992 году ВОЗ оказывает широкий спектр технической, экспертной и консультативной поддержки Казахстану по приоритетным направлениям сотрудничества в области здравоохранения", - отметили в Минздраве.

Сообщается, что в настоящее время официальный сайт ВОЗ функционирует в штатном режиме и доступен для всеобщего пользования.