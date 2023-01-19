После традиционного новогоднего ухарства в магазинах покупатели пребывают в особенной грусти. Есть нынче дорого: молоко, яйца, сахар, гречка, сливочное масло по сравнению с началом прошлого года изрядно подорожали. И хоть живем вроде бы в рыночные времена и знаем про то, что спрос диктует предложение, все равно оглядываемся в поисках мер государственного воздействия на цены. Стоит ли?

Почем для народа

Их, этих мер, в принципе, немного. Самые известные - установление перечня социально значимых продуктов, при продаже которых действуют пороговые торговые надбавки, а также товарные интервенции со стороны стабилизационных фондов. Когда закупленные в эти фонды по низким ценам продукты предлагаются торговым сетям с условием снижать и держать на них цены в рознице. То есть стабилизировать.

Яйца при всем богатстве выбора из стабфонда за 400 тенге еще надо застать

Вот сейчас читатели «НГ» интересуются, а действует ли у нас стабфонд и влияет ли он конкретно сейчас на цены. В частности, при реализации сахара, яиц, молочных продуктов. Ведь тот же сахар был предметом острейшего дефицита в прошлом году, цена на него летом взлетала до 800 тенге за кило. С окончанием заготовительного сезона немного откатилась назад, но вовсе не до тех значений, что были на ценниках до стремительного роста.

Например, год назад, в феврале 2022 года, килограмм сахара в супермаркете «Меркурий» (ТОТ) стоил 289 тенге. Сейчас там продают российскую продукцию под торговой маркой «Отличная кухня» - 900-граммовый пакет за 696 тенге, то есть кило за 773 тенге. Но это все-таки ценовая аномалия. В большинстве крупных магазинов песок стоит около 500 тенге, в «Азии», например, 460 тенге. В «Сити Костанай» появляется по цене около 400 тенге, но такой еще поймать нужно. Самые предусмотрительные граждане уже начали готовиться к лету: на оптовке в Костанае 25-килограммовый мешок сейчас можно купить за 10 000 тенге.

В феврале 2022 года в супермаркете "Меркурий" сахар стоил дешевле 300 тенге за килограмм

Похожая ситуация с розничной продажей яиц - стоят в среднем 500 тенге, от 480 до 515. Более дешевые надо, что называется, застать.

У нас фонд есть

Конечно, покупатели хотели бы более низких цен и есть немало людей, готовых стоять в очередях и узнавать, как летом, расписание, когда в торговый зал супермаркета вывезут удешевленную стабфондом продукцию. Поэтому и спрашивают, а фонд сейчас действует?

Вопрос, кстати, обоснованный не только ценовой ситуацией, но и тем, что все чаще раздаются голоса, в частности, депутатов парламента, которые настаивают на внедрении все-таки адресной помощи на продовольствие малоимущим и отмене иных стабилизационных мер со стороны государства.

Но пока стабфонд, оператором которого является СПК «Тобол», в Костанайской области сформирован. Это стоит подчеркнуть хотя бы потому, что в половине областей Казахстана СПК такими фондами перестали заниматься.

- И голова у них не болит, потому что дело очень хлопотное, - говорила «НГ» в конце прошлого года заместитель председателя правления СПК «Тобол» Мадина МАХМУТОВА. - Чтобы закупить муку в фонд, наши сотрудники изучали цены большинства мельниц области, по закупу овощей мы приглашали буквально всех крестьян-овощеводов. Вы же понимаете, они не бегом бегут за сотрудничеством с фондом: мы закупали у них картофель, например, по 140 тенге за килограмм, то есть на пике снижения сезонной цены. Весной цена картошки на рынке сформируется в районе 220 тенге, а наши объемы предприниматели обязаны будут поставлять по 140 тенге. И так по всем позициям.

Позиций этих 15 из 19 наименований социально значимых продуктов. Стабфонд не закупает молочные продукты. Не закупал было и соль, но получил замечание от прокуратуры.

Овощей на нынешний год приобрели значительно больше, чем на 2022-й. Скептики могут сколько угодно сомневаться в необходимости этого, но факт остается фактом: когда в области бешено взлетели цены на овощи (помните морковь по 800 тенге и капусту по 440?), то разом закрылись практически все оптово-розничные базы, наступила ситуация острого дефицита. Кстати, изначально идея стабфондов была рассчитана только на продовольственные интервенции, чтобы вбросами в розницу продуктов временно гасить ажиотаж.

Сахар, конечно, стал дешевле в сравнении с летом 2022 года

- Мы не должны постоянно продавать. Не для этого стабфонд, - поясняет Махмутова, - если круглый год продавать то, что закупается на бюджетные деньги, то как себя будет чувствовать бизнес в торговле? Просто цена резко поднялась - должны сбить тенденцию быстрого роста. Это задача фонда. Пусть месяц-два торговать, пока не примут решения, как по сахару, например. Ситуация же была затяжная - основной поставщик выпал, 70% российского сахара было на рынке. И это уже не задача, которую можно решить на уровне регионов. Как раз по сахару приняли меры: пока отрасль начнет получать собственное сырье, решено по оборотной схеме профинансировать отечественные сахарные заводы на закуп сырца. То есть не только готовый продукт на деньги стабфондов покупать.

Текущий момент

Сейчас из фонда отпускают торговле, по словам Махмутовой, гречку, яйца, курятину, говядину, овощи, рожки, масло подсолнечное. Ситуации острого дефицита ни с чем нет, предельных цен ни на что не вводили. С подобными инструментами, как говорил приезжавший в регион в конце прошлого года министр торговли, вообще впредь обращаться будут очень аккуратно, не ввергая бизнес в убытки.

Табличек, что магазины реализуют продукцию стабфонда, нигде нет. У нас почему-то это не принято. Надпись, что продукты социально значимые, - абсолютно не гарантия того, что они из СФ.

Мы попросили привести примеры стабфондовских цен на полках. Рис - 414 тенге, десяток яиц - 400 тенге, килограмм сахара - 440.

- Мы рекомендуем те же яйца не сразу весь объем продавать, а выкладывать на полки в течение дня, чтобы кто-то утром взял, но и вечером после работы чтобы люди могли купить, - говорила Махмутова.

В «Норме», кстати, несколько раз вечером видела упаковки с яйцами дешевле 400 тенге, с надписью про десяток в одни руки. При этом в фонд закуплено 10,5 млн штук.

Про сахар. Его на сегодня в стабфонде 955 т, до недавнего времени его отпускали торговле лимитировано по 320 т в месяц. Но сейчас его магазины практически не берут, так как оптовиками на Складскую завезен сахар из РФ по 400 тенге.

СПК сделала задел на будущее: отработала по оборотному механизму с Коксуским сахарным заводом. В декабре ему был предложен договор, в соответствии с которым область предоставляла заводу займ под 0,1% в сумме 1 млрд 118 млн тенге на закуп сырья под будущую поставку 2,4 тыс. т сахара. Для перечисления средств предприятие должно было предоставить залоговое обеспечение в виде договора страхования.

По словам Мадины Махмутовой, 13 декабря договор был предоставлен, на сегодня средства перечислены в полном объеме.

Фото Галины КАТКОВОЙ