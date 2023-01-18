В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису - Australian Open, являющийся первым из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема».

В этом году Казахстан на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк» представлен шестью теннисистами.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису / Фото ktf.kz

Накануне турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали обновленные версии рейтингов теннисистов, в которых первые ракетки Казахстана Александр Бублик и Елена Рыбакина занимают соответственно 36-е и 25-е места. Еще одна казахстанская участница Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде Юлия Путинцева занимает 47-е место.

Посеянная на турнире в Мельбурне под 22-м номером Рыбакина первой из казахстанских теннисистов вышла на корт в Мельбурне. Ее соперницей по первому раунду (стадия 1/64 финала) стала Элизабетта Коччаретто из Италии. Победительница Уимблдона-2022 на старте Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 20 минут в двух сетах переиграла занимающую 67-е место рейтинга WTA итальянку - 7:5, 6:3. При этом Рыбакина в одной из подач отправила мяч со скоростью 195 км в час, что стало лучшим показателем первого игрового дня среди женщин.

Сегодня первая ракетка Казахстана проведет матч с теннисисткой из Словении Каей Юван (104-е место рейтинга WTA), которая в первом круге переиграла Селену Яникижевич из Франции (7:5, 6:1).

Юлия Путинцева на старте турнира Australian Open 2023 играла с представительницей Румынии Сораной Кырстя (42-е место рейтинга WTA). Ранее теннисистки встречались четырежды - первые два матча завершились в пользу румынки, а два последних в пользу Путинцевой. В Мельбурне румынка выиграла первый сет - 6:2 и повела во втором - 2:1. При этом счете матч был прерван из-за дождя, а после его возобновления через два часа два сета выиграла Путинцева - 6:4, 6:3 и одержала волевую победу в матче.

В 1/32 финала казахстанка встретится с 31-й ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии, переигравшей на старте Сиюй Ван из Китая (6:1, 6:3).

Александр Бублик после вылета из одиночного разряда продолжит участие в Australian Open в парном разряде / Фото ktf.kz

А вот Александр Бублик в первом круге одиночного разряда уступил в противостоянии с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокина (27-е место рейтинга ATP) - 0:6, 7:6, 6:3, 4:6, 3:6. Но первая ракетка Казахстана не покидает турнир, а выступит еще в парном разряде вместе Джоном-Патриком Смитом из Австралии. По итогам жеребьевки их соперниками в первом раунде стала посеянная под первым номером в Мельбурне пара Уэсли Кулхов из Нидерландов и Нил Скупски из Англии, являющейся лидерами мирового мужского рейтинга среди парных игроков.

Также в заявочном листе турнира в парном разряде есть еще четыре пары с участием казахстанских теннисистов - Андрей Голубев/Александр Недовесов, Анна Данилина/Саня Мирза (Индия), Елена Рыбакина/Анастасия Павлюченкова (Россия), Юлия Путинцева/Софья Кенин (США).

Соперниками мужского казахстанского тандема станут австралийцы Дэйн Суини и Ли Ту.

Рыбакина и Павлюченкова в первом круге встретятся с пятыми сеяными Людмилой Киченок из Украины и Еленой Остапенко из Латвии, у которых они уже выигрывали за неделю до старта Australian Open в полуфинале турнира в австралийской Аделаиде (6:4, 7:5).

Данилина и экс-первая ракетка мира Саня Мирза, в активе которой шесть трофеев «Большего шлема» (три в женском парном разряде и три в смешанном разряде), сыграют и Бернардой Пера из США и Далмой Галфи из Венгрии.

А казахстанско-американская пара поборется за выход в следующий круг с Кристиной Буксой из Испании и Макото Ниномия из Японии.