Депутат назвал правовой коллизией то, что президенту запрещено состоять в партии, а акимам – нет, передает Informburo.kz.

Акимат Костанайской области / Фото из архива "НГ"

Депутат мажилиса от партии "Ак жол" Ерлик Омиргали предложил ограничить для акимов областей и городов период пребывания в должности одним пятилетним сроком. Также, по мнению депутата, главы регионов и городов должны выходить из партии на период пребывания в этой должности, как это сделал президент.

"Фракция "Ак жол" на протяжении нескольких лет предлагает указанные нормы в соответствующие законы. Однако, эти предложения неизменно встречают сопротивление государственных органов и партии власти. Несмотря на это, полагаем, что акимы, как и глава государства, должны на своей должности служить всем гражданам своего региона, а не только своему окружению. Учитывая ту роль, которую играют акимы в организации любых выборов, а также тот факт, что все акимы областей и городов все предыдущие годы были членами партии Nur Otan (ныне – Amanat. – Авт.), считаем, что предложения о приостановлении членства акимов в партии являются обоснованными и соответствуют духу конституционной реформы", – отметил Ерлик Омиргали.

По его словам, по закону "О местном государственном управлении и самоуправлении" акимы являются представителями президента на местах, и в этой связи возникает правовая коллизия.

"Как могут являться членами партии представители того, кому самому запрещено состоять в партиях? Разве их статус выше президента?" – задался вопросом депутат.