Менее года назад в Костанае был открыт 50-метровый плавательный бассейн, полноправными хозяевами которого стали воспитанники отделения плавания ДЮСШ № 1 им. К. Оспанова. А в первые дни наступившего года соответствующий современным международным требованиям бассейн принял первые республиканские соревнования.

Стартуют девушки

На его дорожках прошел чемпионат РК по плавательному многоборью «Зимние каникулы-2023» среди юношей 2008 г. р. и моложе и девушек 2010 г. р. и моложе, посвященный памяти первого директора СДЮСШОР плавания Костанайской области Юрия Васильевича Семикоза.

Юрий Семикоз в свое время был отличным пловцом, входил в состав сборной республики, был неоднократным призером и победителем чемпионатов Казахстана в плавании брассом. В 1979 году по его инициативе в Костанае была открыта спортшкола плавания. Возглавляя ДЮСШ, Юрий Васильевич создал самый большой в республике тренерский коллектив - в спортшколе работал 21 специалист. А воспитанники ДЮСШ многократно становились призерами республиканских чемпионатов и первенств. Юрий Семикоз ушел из жизни в 2001 году, а в память о нем с 2003 года в Костанае проводится республиканский юношеский турнир по плаванию, получивший со временем статус чемпионата Казахстана среди юношей и девушек.

Страсти в бассейне кипели нешуточные

В прошлом году молодые пловцы Костанайской области неоднократно радовали земляков своими хорошими результатами, поднимаясь на пьедесталы почета этапов республиканских соревнований «Веселый дельфин» и молодежных чемпионатов Казахстана.

На декабрьском чемпионате РК среди спортсменов 2004 г.р. и моложе воспитанница ДЮСШ №1 имени К.Оспанова Анастасия Евстафьева (тренер Сергей Горощеня) стала победительницей в плавании брассом на дистанции 50 м и завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м. На ее счету и две завоеванные победы на этих же дистанциях на чемпионате РК среди спортсменов 2006 г.р. и моложе и республиканский рекорд на дистанции 50 м брассом.

Старт заплыва среди юношей

А самым большим успехом года стало выступление в мае во Франции на Всемирных школьных летних играх воспитанника отделения плавания Лисаковской ДЮСШ и ЦПОР Дмитрия Энеса (тренер Сергей Козаченко). Чемпион и рекордсмен Казахстана среди спортсменов 2006 г.р. и моложе в плавании на 50 м баттерфляем, серебряный призер на дистанции 100 м баттерфляем и двукратный бронзовый призер республиканского первенства в плавании на спине на дистанциях 50 м и 100 м завоевал во Франции золотую медаль XIX Гимназиады на дистанции 50 м баттерфляем.

Данил Титаренко, Максим Воронков, Марк Нерез и Дмитрий Суббота - бронзовые призеры чемпионата Казахстана по плаванию среди юношей 2008 г.р. и моложе



Не остались без наград наши юные пловцы и по итогам выступлений в первом республиканском старте наступившего года. В Костанае их соперниками на традиционном чемпионате «Зимние каникулы» в плавательном многоборье на четырех дистанциях и эстафетах были свыше 150 спортсменов из 15 команд городов и областей республики. Сборная юношей в составе призеров чемпионата области среди пловцов 2008 г.р. и моложе Дмитрия Субботы из Рудного, воспитанников ДЮСШ №1 имени К.Оспанова Максима Воронкова и Данила Титаренко из Костаная, а также Марка Нереза из Лисаковска завоевала третье место в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Кроме этого, пятые места в многоборье заняли Максим Воронков и Раиля Назмутинова из Костаная, а Данил Титаренко в ходе республиканских соревнований выполнил норматив первого спортивного разряда.

Фото ДЮСШ №1 имени К.Оспанова