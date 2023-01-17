В четырех городах прошли первые матчи второго круга регулярного чемпионата Казахстана по футзалу. «Аят» принимал в Рудном на площадке «Aят-Арены» уральский «Байтерек».

Защитник «Аята» Абдирасул Абдуманапулы активно подключался к атакам своей команды / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В первом круге команды встретились в первых же матчах чемпионата, рудничане одержали две гостевые победы. К своему второму двухматчевому противостоянию «Аят» и «Байтерек» подошли, находясь на значительном расстоянии друг от друга в турнирной таблице. Клуб из Рудного, набрав 43 очка, занимал вторую строчку, а уральский клуб располагался на шестом месте (21 очко).

«Аят», находясь в статусе фаворита, уверенно начал первый поединок. Хозяева площадки создали много хороших моментов, но трижды гостей выручал голкипер Салауат Байралиев. Однако на 14-й минуте, после ввода мяча из-за боковой линии, Лукас Розенски перед воротами отдал пас Леандриньо, который слева с острого угла пробил над вратарем и открыл счет. Через две минуты Луан Марсело подхватил мяч перед воротами гостей, переиграл защитника и вратаря и с линии штрафной зоны по центру пробил в незащищенные ворота, удвоив преимущество рудничан - 2:0.

До перерыва болельщики стали свидетелями еще трех забитых мячей. С интервалом в одну минуту сначала нападающий «Байтерека» и сборной Азербайджана Хади Ахмади прямым ударом со штрафного сократил разрыв, затем отличился пополнивший состав «Аята» Данил Карпюк, а Багытбек Демешов после ошибки в обороне хозяев вновь сократил разрыв в счете до минимума - 3:2.

Пополнивший состав «Аята» Данил Карпюк отличился в первых же своих матчах / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Ближе к середине второго тайма Леандриньо оформил дубль и вновь сделал счет комфортным для хозяев - 4:2. Однако после дубля отличившегося на 34-й и 37-й минутах нападающего гостей Ерлана Каракулова счет стал равным, а на последней минуте матча Ахмади принес волевую победу «Байтереку» - 4:5.

Перед повторным поединком вице-президент областной федерации футбола Булат Искаков вручил юбилейные медали «30 лет Казахстанской федерации футбола» директору ТОО «Профессиональный клуб «Аят» Кайрату Казбекову, главному тренеру МФК «Аят» Канату Танакпаеву, тренеру МФК «Аят» Василию Смолину, а также тренерам Евгению Сластникову и Евгению Стреневу.

Во втором матче инициативу с первых минут захватили хозяева площадки, которые и открыли счет. Сделал это на 9-й минуте лучший бомбардир чемпионата Ринат Турегазин. А за секунду до перерыва Розенски ударом с линии штрафной зоны соперника забил второй гол в ворота гостей.

Через три минуты после возобновления игры защитник «Аята» Абдирасул Абдуманапулы очень сильно пробил по воротам гостей со средней дистанции, но мяч попал в перекладину. А первым на добивании был Розенски, ударом в упор оформивший дубль. На 38-й минуте Карпюк реализовал девятиметровый штрафной удар - дабл-пенальти, поставив таким образом точку в матче - 4:0.

С мячом автор дубля в ворота «Байтерека» Лукас Розенски / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Взяв реванш у «Байтерека» за поражение накануне, рудненский клуб набрал 46 очков и по-прежнему занимает вторую строчку в турнирной таблице.

А лидирует в чемпионате с 54 набранными очками после 18 матчей действующий чемпион «Кайрат», который на старте второго круга дважды переиграл «Ордабасы» - 9:0 и 9:1. Третье место занимает актобинский «Рахмет» (32 очка), которого дважды на своей площадке переиграл «Атарау» - 5:1 и 3:2. В матчах «Жетысу» - «Астана» были зафиксированы результаты 2:3 и 5:5, а поединки «Актобе» - «Каспий» были перенесены на резервные дни.

Матчи 21 и 22 туров «Аят» проведет 20 и 21 января в столице республики, где его соперником станет клуб «Астана».