Крещенскую купель освятят 18 января в 23:00. Прорубь местные коммунальные службы традиционно расположили на территории городского пляжа. Во время пандемии коронавирусной инфекции массовое купание в проруби в Костанае не проводили.

Фото из архива "НГ"

- Погружение в проруби не является способом очищения от грехов или крещением, - пояснили "НГ" в Константино-Еленинском соборе. - Купание в иордани – благочестивая народная традиция, не имеющая отношения к церковным обрядам и таинствам.

Первые богослужения пройдут уже завтра, 18 января. В 8:00 начнется литургия, после чего освятят воду. Всенощное бдение совершат с 16:00, а в 22:30 начнется Божественная литургия. Крещенская вечерня пройдет в церкви 19 января в 17:00.

- За святой крещенской водой можно будет прийти 18-го и 19 января, - отметили в соборе. - Во избежание скопления людей ее раздачу организуют в здании собора, в старой Константино-Еленинской церкви и в церковной лавке. Также святую крещенскую воду можно будет набрать в храме Михаила Архангела и Свято-Никольском храме.



В последние годы можно наблюдать, как крещенские купания стали народными гуляниями. Окунуться в прорубь приходят люди разных возрастов, национальностей, вероиспведаний, есть и агностики... Священнослужители спокойно относятся к традиции. Главное - быть осторожным, не навредить самому себе.