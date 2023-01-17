Неэффективно используемые земли будут возвращать в резерв государства, несмотря на то, кто владеет участками. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев. На решения Минсельхоза не влияет то, кем является владелец неэффективно используемого земельного участка, подчеркнул Карашукеев, передает Informburo.kz.

В кулуарах правительства журналисты обратили внимание министра на то, что парламент поставил на утрату закон о Елбасы, и уточнили, будут ли возвращены принадлежащие членам семьи первого президента земли.

"На самом деле, независимо от того, какая фамилия, кем бы человек ни был, на нас это не влияет. Проверяем все места. Если есть факты неэффективного землепользования, если есть факты неправомерного предоставления земли, то, конечно, обязательно проверим и вернём её в собственность государства", – сказал Ербол Карашукеев.

Ранее мажилисмены Берик Дюсембинов и Азат Перуашев вступили в полемику с Ерболом Карашукеевым. По словам депутатов партии "Ак жол", в любом регионе земли принадлежат акимам, при этом простые аграрии остаются без пастбищ. К примеру, у Усть-Каменогорске земли принадлежат Даниалу Ахметову, в Павлодаре – Булату Бакауову, возле Астаны – Умирзаку Шукееву, перечислил депутаты.