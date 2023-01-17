18 января большую часть суток в Казахстане не будет работать телевидение и радио. На вещательных станциях будут проводить плановые профилактические работы, передает Informburo.kz со ссылкой на "Казтелерадио".

В указанную дату с 3.00 до 17.00 будут проводить планово-профилактические работы, которые потребуют отключения сервисов на оборудовании спутниковой, цифровой и аналоговой эфирных сетей.

"Такие работы, необходимые для обеспечения качества вещания, проводятся каждый квартал. Во время длительного отключения сервисов проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств", – отмечается в сообщении национального оператора.

По вопросам, связанным с отключением, можно обратиться в колл-центр 193 или по телефонам +7 (727) 25-81-500, 8 (800) 08-00-193.