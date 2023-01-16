Около сотни внедорожников припарковались днем в субботу, 14 января, на набережной Тобола, слева от Большого моста, если ехать из Костаная в Тобыл. Организаторами "зимних покатушек" стали два костанайских автоклуба: водителей «хаммеров» Hummer Club Kz и водителей внедорожников «Пятый элемент», а также сообщество внедорожных клубов Astana Offroad Drive.

На парковке возле Большого моста днем 14 января около 100 автомобилей

На мероприятие, которое в таком масштабе проходит у нас впервые, приехали водители со всей Костанайской области, а также из Астаны, Актобе и Челябинска.

Полноприводные автомобили были разных марок и моделей: от Hummer и Mercedes Gelenwagen до ВАЗ-2121 «Нива» и УАЗ-469. Популярны среди участников были также Nissan Patrol и Toyota Landcruiser.

Организаторы ожидали, что приедет пара десятков внедорожников, но участников и зрителей оказалось намного больше, даже пришлось попросить о помощи административную полицию, которая проконтролировала движение автоколонны.

Уалихан Мухаметжанов (слева) и участник автоклуба Astana Offroad Drive Михаил

- Мы приехали познакомиться с ребятами из Костаная, - рассказал организатор мероприятия из Астаны Уалихан МУХАМЕДЖАНОВ. - Суть нашего проекта - в том, чтобы водители покатались и пообщались. В 2019 году я купил «Ниву», с этого все и началось. С помощью Интернета объединился с несколькими любителями полного привода и мы организовали "покатушки" - выезжали на бездорожье и проверяли мощность и выносливость своих автомобилей. Стали устраивать соревнования - кто быстрее доедет по бездорожью от старта до финиша. Сейчас устроили оffroad-тур по городам Казахстана. Начали с вашего города, дальше собираемся в Семей.

Уалихан Мухамеджанов приехал в Костанай на «монстре» Toyota Tyndra

Уалихан приехал на Toyota Tundra - «монстре», как его называли другие водители.

- Внедорожник проедет там, где не сможет любой другой автомобиль. Это машина для путешествия и активного отдыха, она позволяет ездить по любым направлениям, - рассказал Мухамеджанов. - У нас постоянно происходят экстремальные ситуации в дороге, приключения находят нас сами! Помимо организации мероприятий, занимаемся и эвакуацией людей при ЧП: спасаем из снежного плена, когда из-за непогоды закрывают трассы, помогаем МЧС и полиции Акмолинской области.

"Хаммеры" из Костаная и Актобе благодаря агрессивной внешности и яркой расцветке стали популярными объектами для фотосессий.

Сержан - организатор «покатушек» от Hummer Club KZ. На заднем плане - автомобили участников клуба

- Если честно, все было спонтанно! - рассказал "НГ" член автоклуба Hummer Club KZ , который представился только по имени - Сержан. - Идея возникла всего неделю назад. Мы не ожидали такого масштаба - информация в соцсетях и СМИ разлетелась мгновенно. Наш клуб образовался в 2014 году, есть связь с любителями "хаммеров" по всей стране, всего по Казахстану их 250, в Костанае - около 10. Я думаю, это автомобиль для души, такую машину узнают везде. Я служил в пограничных войсках и, думаю, это связано с тем, что нравятся автомобили именно военной тематики. Купить "хаммер" было моей мечтой. С помощью Интернета и знакомств собрали единомышленников по всему Казахстану и не только! К нам даже приезжал путешественник и блогер из России на Hummer, он объездил на нем 46 стран. Сейчас он находится в Кыргызстане, но скоро должен посетить Костанай.

Участник Hummer Club KZ Михаил ГЛУХЕНЬКИЙ об американском внедорожнике тоже мечтал давно - с 2010 года. Он мастер кузовных работ лимузинов и часто работает именно с «хаммерами». Автомобиль у него соответствующий - большой красный двухэтажный лимузин, один из самых необычных на "покатушках".

Михаил Глухенький и его красный «Хаммер»-лимузин, ставший объектом многочисленных фотосессий

- Была мечта купить "хаммер" и вот в итоге получилось реализовать ее, очень нравятся американские автомобили, - рассказал Глухенький. - Часто у меня спрашивают - почему не "гелик"? Потому что "хаммер" намного мощнее и красивее, привлекательнее, проходимее.

Владимир ШЕВЧУК приехал из Челябинска на внедорожнике Сhevrolet Niva. О "покатушках" узнал в чате автогруппы в WhatsApp.

Участник из Челябинска Владимир Шевчук приехал на Chevrolet Niva

- В Челябинске тоже проходят такие мероприятия, но клубом приехать не получилось, - рассказал он. - Эмоции от «покатушек» не передать словами, это неописуемые чувства внутри у каждого, кто этим увлекается. Если один раз попробовали, вас это обязательно затянет. Моя «Нива» - это нескончаемый проект, ее можно постоянно модернизировать. Например, у меня объем двигателя уже не 1,7 л, а 2 л, установлены все винтовые блокировки. У нее очень большой потенциал по проходимости, а также она приспособлена как для трассы, так и для бездорожья.

Недавно машина спасла его в тяжелой ситуации.

- Знакомые рыбачили на речке и попросили забрать их, - вспоминает Шевчук. - В итоге я оказался в голой степи, а ближайшие домики, где ждали рыбаки, виднелись на расстоянии 2 км. Я сидел и думал: «Машина, родная, надо доехать до домиков», потому что нужно было забрать людей, у которых кончались еда и вода. Бампером в снег, но доехала, не подвела! Думаю, для дорог России и Казахстана внедорожник - самый оптимальный вариант. В будущем думаю приобрести «хаммер» или «гелик», хотя уже привык к своей машине. Но если будет такой выбор, остановлюсь на втором, так как у «геленвагена» проходимость лучше, он больше подготовлен к бездорожью, а «хаммер» слишком тяжелый, у него большая нагрузка на ходовку. Думаю, «хаммер» больше подчеркивает статус человека, а «гелик» - так, для понтов.

Зрители наблюдали за «покатушками» в степи, поставив автомобили вдоль трассы

Участники разбились по колоннам ив сопровождении полиции направились по Сарыкольской трассе в сторону с. Казахстанец (бывшее Октябрьское). Меня взяли в один из "хаммеров", приехавших из Актобе. Внутри много поручней, чтобы при тряске на бездорожье было удобнее держаться, запомнился также металический рычаг переключения коробки передач в виде буквы «Г».

На «покатушках» было около 10 мощных американских внедорожников Hummer. Некоторые из-за большого веса застревали в сугробах

На выбранном месте водители свернули в степь, а зрители остались на трассе и наблюдали за «покатушками» сверху. Некоторые водители стали ездить по степи кругами, другие готовились к следующему этапу. Дальше меня повез водитель Mercedes Gelenwagen, участник автоклуба «Пятый элемент» Андрей САВЕЛЬЕВ.

Андрей Савельев и его Mercedes Gelenwagen G500

- Я увлекаюсь охотой и рыбалкой, поэтому решил приобрести внедорожник, - рассказал он. - Изначально была «Нива», но она часто ломалась. Потом были кроссовер BMW и Toyota 4Runner, она, правда, старенькая уже, с проводкой проблемы, но по бездорожью отлично ездил, да места было достаточно. Был еще Hummer H2 - очень тяжелая машина. Он, конечно, притягивал взгляды, но я тогда ездил на нем по работе и это было очень сложно - ощущение, что катаешься на грузовике, плохие тормоза и огромные габариты. Сейчас катаюсь на «гелике», так как не вижу ему особых альтернатив. Он 2002 года выпуска, длинная версия, 5-литровый мотор, коробка-автомат. Часто сравнивают «гелик» и «хаммер», но это разные машины, разная масса. И сложно сказать, у кого лучше проходимость - «гелик» раза в два легче, но движок у «хаммера» мощнее.

Водители «стравливают» колеса на «гелике» для лучшей проходимости по снегу

Савельев применяет лайфак для лучшего преодоления бездорожья - «стравливает» колеса, то есть спускает давление в шинах примерно до 0,7 бар, чем ниже, тем лучше. Проходимость и скорость у «гелика» действительно хороши - где более тяжелые «хаммеры» и «крузаки» застревали, мы проезжали на ура.

- Об автоклубе узнал лет 5 назад, - говорит Андрей. - Ребята проводили внедорожные соревнования, тоже поучаствовал. Соревнования клуб делает очень интересные. Например, внедорожное ориентирование: со старта раздают координаты и нужно найти эти точки по GPS-навигатору. Кто найдет все точки и придет быстрее до финиша, тот и победил. Было еще соревнование «Грязные танцы» - нужно было преодолеть специальную трассу по бездорожью.

Внедорожники участвуют в гонках по снежной поляне. Нужно быстрее доехать до определенной точки и вернуться назад

Мы приехали на небольшую поляну в степи посреди лесополосы. Здесь и организовали гонки. Задача простая - после команды «Старт!» проехать определенный круг по снегу и вернуться назад. Кто быстрее, тот и победил.

В первом заезде победил «геленваген», ему помогают маневренность, мощность двигателя и... «стравленные» шины

В первом заезде первым пришел «геленваген», за ним «крузак» и «патрол», последними были тяжелые «хаммеры». Во втором заезде первым пришел "лендкрузер", вторым «геленваген», а «хаммеры» вновь отстали.

Nissan Patrol прорывается к финишной прямой сквозь снег

Соревновались и микроавтобусы. В этом классе победил Mitsubishi Delica. Его водитель - участник автоклуба «Пятый элемент». На машине наклейка «Найти упавшую звезду», водитель скромно сказал, что участвовал в поиске спускаемого модуля с космонавтами. Такие же наклейки на автомобилях других участников клуба. Еще одна особенность - надписи с позывными на лобовом стекле. Например, «Леший», «Странник», «Партизан»...

Toyota Land Cruiser (позывной Леший). Многие члены автоклуба «Пятый элемент» наклеили на лобовое стекло свои позывные.

Один из победителей заезда - серый внедорожный микроавтобус Mitsubishi Delica

Колонна внедорожников едет от поляны до финиша на Сарыкольской трассе

После несколько часов езды колонной автомобили выбрались на Сарыкольскую трассу. Организаторы объявили, что это финиш. Здесь сделали привал и я заметил необычный, похожий на армейский, модернизированный УАЗ-469.

Финиш - на обочине возле Сарыкольской трассы

Рустем "Кочевник" и его модернизированный УАЗ-469

- Очень приятно, что все прошло масштабно и мы доехали от пункта А в пункт Б, - рассказал "НГ" водитель УАЗ-469 Рустем (позывной - Кочевник). - Тут соревнуются "немцы", "американцы" и "японцы", так что УАЗам и «Нивам» приходится нелегко. Но обычный, стоковый УАЗ может многое. Мой, конечно, более модернизированный и подготовленный к тяжелым испытаниям, на трассе это не "лексус", но к бездорожью он готов. Я думаю, что любую технику всегда нужно дорабатывать, модернизировать. Наши мастера работают, так сказать, напильником и топором, но дорабатывают ее до идеала. 50% успеха в гонках по бездорожью конечно всегда зависят от машины, а остальные 50% - от умений водителя.

Представители советского автопрома - УАЗ-469 и ВАЗ-2121 «Нива» - по проходимости не отстают от "американцев", "японцев" и "немцев"

Водители стали разъезжаться по домам, в Костанай я доехал на белом Hummer.

Фото Андрея СКИБЫ