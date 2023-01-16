Заявка находится на рассмотрении экспертной организации, передает Informburo.kz.

В Казахстане рассматривают заявку российской компании "Система ПБО" на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка". Информацию подтвердили в Министерстве юстиции РК.

Заявка находится на рассмотрении экспертной организации РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности", добавили в ведомстве. Пока в государственном реестре товарный знак "Вкусно и точка" не зарегистрирован.

5 января ТОО "Food Solutions KZ" сообщило о закрытии в Казахстане ресторанов под брендом McDonald’s из-за ограничений в поставках. Позже генеральный директор Food Solutions kz Асет Машанов пояснил, что рестораны могут возобновить свою деятельность пока без бренда, а позже будут работать под новым, локальным, брендом. Он также подчеркнул, что новый бренд ресторанов не будет связан с российским "Вкусно и точка".

"Она с нами никак не связана. "Вкусно и точка" – это российская сеть. У нас она не может так называться, если она не станет российской сетью. Мы не рассматриваем вопрос, что это будет российская сеть", – сказал гендиректор Food Solutions kz.

В декабре прошлого года владелец сети "Вкусно – и точка" Александр Говор сообщил, что открыть заведения под этим брендом в Казахстане невозможно, поскольку на тот момент на рынке РК ещё присутствовал McDonald's. 9 января 2023 года ТАСС сообщило, что "Вкусно – и точка" пока не планирует выход на рынок Казахстана.