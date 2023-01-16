При повышении пенсии использовали два варианта расчёта и назначали наибольшую сумму, передает Informburo.kz.

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Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова разъяснила, как пожилым людям рассчитывали надбавку к пенсии, которую начислили с 1 января 2023 года.

По её словам, размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышаются в двух вариантах, при этом назначается более выгодный вариант для получателя.

С 1 января 2023 года повысили максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсионных выплат по возрасту, с 46 МРП до 55 МРП (189 750 тенге). В связи с этим подлежат повышению размеры пенсий состоявшихся до 1 января 2023 года пенсионеров, если их среднемесячный доход был ограничен при исчислении размера пенсионных выплат по возрасту 46-кратным МРП. При этом размер пенсионных выплат по возрасту, рассчитанный исходя из дохода в пределах 55 МРП, не может быть ниже получаемого размера, повышенного на 10,5%.

Министр привела несколько конкретных примеров:

Пенсионные выплаты по возрасту назначены гражданке А. с 1 мая 2022 года, исходя из трудового стажа 21 год и среднемесячного дохода 160 000 тенге. Размер составил 89 231 тенге (61% от 146 280 тенге). С 1 января 2023 года размер пенсии исчисляется следующим образом: первый вариант: 89 231*10,5% = 98 601 тенге; второй вариант: 61% от 160 000 = 97 600 тенге. С 1 января 2023 года к выплате назначается более выгодный вариант – 98 601 тенге (прибавка 9370 тенге).

Пенсионные выплаты по возрасту назначены гражданке В. с 1 мая 2022 года, исходя из трудового стажа 21 год и среднемесячного дохода 200 000 тенге. Размер составил 89 231 тенге (61% от 146 280 тенге). Первый вариант перерасчёта пенсии: 89 231*10,5% = 98 601 тенге, второй вариант: 61% от 189 750 = 115 748 тенге. С 1 января 2023 года к выплате назначается более выгодный вариант – 115 748 тенге (прибавка 26 517 тенге).

Размеры государственной базовой пенсионной выплаты с 1 января 2023 года при наличии 10 и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии составляют 60% от величины прожиточного минимума, с увеличением её размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2%, но не более 100% от величины прожиточного минимума. Это касается как новых, так и состоявшихся на 1 января 2023 года пенсионеров.