Минувший год «Горняк» завершил на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги - Pro Hokei Ligasy, набрав после 34 проведенных игр 33 очка.

Нападающий «Горняка» Дмитрий Селютин в окружении игроков «Кулагера» у ворот соперника / Фото pro.ligasy.kz

В наступившем году до конца регулярного чемпионата рудничанам предстояло провести двухматчевые серии с пятью соперниками, первым из которых стал ближайший преследователь - петропавловский «Кулагер», набравший на одно очко меньше. В первом очном противостоянии, прошедшем в начале октября в Петропавловске, команды поделили очки - в первом матче хозяева одержали победу со счетом 6:4, а затем уступили - 2:5. В Рудный «Кулагер» прибыл, проведя уже в этом году два матча на своем льду против лидера чемпионата «Сарыарки». И хотя петропавловцы дважды уступили, продемонстрировали при этом очень хорошую игру, а разница в счете в обоих матчах была минимальной.

Перед этими встречами состав «Горняка» пополнил нападающий Ян Хоменко, являющийся воспитанником новосибирской школы хоккея. В этом сезоне он сыграл 21 матч за «Актобе», забросив три шайбы и сделав пять результативных передач.

Первый поединок в Рудном, проходивший на льду «Горняк Арены», начался на хороших скоростях. В стартовую пятиминутку намного активнее были хозяева, создавшие несколько опасных моментов у ворот «Кулагера». Однако затем гости выровняли игру, о чем свидетельствует и количество нанесенных бросков по воротам - по 12. Правда, петропавловцам удалось один из своих бросков воплотить в гол, и произошло это на последней минуте периода. Автором заброшенной шайбы стал Евгений Лызин, открывшийся справа от ворот и получивший передачу с противоположного края.

В начале второй двадцатиминутки во время атаки гостей хорошо сыграл в защите нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов. Он отобрал шайбу у борта у капитана петропавловцев Ильи Ахметова, проехал с ней за воротами и отдал передачу Евгению Степанову, который вошел в зону защиты гостей вдоль правого борта, переиграл на скорости защитника и в падении бросил мимо голкипера Дмитрия Хозяшева в левый нижний угол, сравняв таким образом счет.

Еще через полторы минуты во время контратаки «Кулагера» Айдар Галимов перехватил шайбу в своей зоне, отдал ее Ивану Ширяеву, который слева прорвался к воротам гостей и, не останавливаясь, со средней дистанции нанес точный бросок в ближний угол, выведя «Горняк» вперед.

Новичок «Горняка» Ян Хоменко быстро вписался в игру команды / Фото pro.ligasy.kz

Счет до перерыва больше не менялся, хотя команды во втором периоде нанесли еще по 14 бросков по воротам. Интрига же в матче сохранялась вплоть до середины третьего игрового отрезка. И когда после красивой комбинации в исполнении Арслана Ямалова, Ширяева и Максима Кунишникова, ставшего автором заброшенной шайбы, счет стал 3:1 в пользу хозяев, вопрос о победителе матча был практически снят. К чести гостей, они до конца пытались исправить ситуацию в матче. Однако самоотверженность рудничан при обороне своих ворот и великолепная игра голкипера «Горняка» Владислава Нурека, особенно при игре в меньшинстве после удаления на 56-й минуте за задержку соперника клюшкой Дмитрия Селютина, помешали этому стремлению гостей. А когда «Кулагер» поменял вратаря на шестого полевого игрока, Степанов после передач Яна Хоменко и Александра Куршука поразил пустые ворота, установив окончательный счет - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

Сразу после завершения поединка главный тренер «Горняка» Сергей Невструев сказал:

- Хороший был матч. Немного сумбурным получился первый период, но это объясняется отсутствием игрового ритма. Главное, мы реализовали свои моменты. Практически все, что планировали на игру, выполнили. И спасибо болельщикам за поддержку!

Повторную встречу хозяева начали очень активно, и даже, впервые в матче оставшись в меньшинстве после удаления на 6-й минуте Арслана Ямалова за удар клюшкой, пытались атаковать, но в решающем моменте Куршук не попал по воротам. И все же гораздо больше опасных моментов возникало у ворот Владислава Нурека, который после матча накануне довел коэффициент своей надежности до 92,8%. Тем неожиданней стала заброшенная шайба в ворота «Кулагера». Произошло это на исходе 12-й минуты, когда Ямалов из центра отдал пас направо Денису Гурьеву, который прошел вперед вдоль борта, затем вдоль линии ворот сместился в центр, технично оттеснив защитника соперников Глеба Штайгера, и заставил капитулировать голкипера гостей, открыв счет в матч.

Ровно через две минуты после передачи Галимова защитник «Горняка» Валерий Садиков бросил шайбу в сторону ворот, а та от каркаса отскочила к никем не прикрытому Максиму Кунишникову, который спокойно отправил ее справа в ворота, удвоив преимущество хозяев.

В конце периода «Горняк» вновь остался в меньшинстве на этот раз после удаления Куршука за подножку. И вновь не раз в эти минуты приходил на выручку своей команде Нурек, отразивший в общей сложности за первый период 20 бросков. А вот хозяева всего шесть раз бросили по воротам до первого перерыва, но, так уж получилось, что каждый третий бросок стал результативным.

Начав в меньшинстве второй игровой отрезок, «Горняк» сохранил свои ворота в неприкосновенности, а вот 13-я секунда после возврата к игре в равных составах стала для него несчастливой - после броска от синей линии защитника «Кулагера» Ивана Кузнецова капитан петропавловцев Илья Ахметов вовремя подставил клюшку - 2:1.

Пропущенная шайба нисколько не смутила рудничан, и даже в третий раз оставшись в меньшинстве они делали все возможное, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. И делали это так, что в игру пришлось вступать и Дмитрию Хозяшеву. Ровно за две минуты до второго перерыва Айдар Галимов убежал на рандеву с голкипером, но не попал по воротам. А через несколько секунд состоялось первое удаление в составе гостей, которые за полминуты до окончания периода и вовсе остались втроем. Таким численным перевесом не смог не воспользоваться «Горняк», и за четыре секунды до окончания периода Оскар Юлбарисов при поддержке Степанова и Куршука мощнейшим броском из центра зоны защиты гостей сделал счет 3:1.

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Защитник «Горняка» Валерий Садиков и нападающий «Кулагера» Антон Кошелев у ворот Владислава Нурека / Фото pro.ligasy.kz

Интрига в матч вернулась в середине третьего периода, когда после перехвата шайбы в центре площадки нападающему «Кулагера» Алексею Закарлюкину удалось выскочить на хорошую для броска позицию и поразить правый верхний угол ворот. Но на 54-й минуте свое веское слово сказали хозяева. Вячеслав Шарипов догнал шайбу за воротами гостей, обыграл двух игроков петропавловского клуба и отдал ее открывшемуся рядом с «пятачком» Степанову, который без труда переиграл голкипера, поставив точку в матче - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

Наставник «Горняка» отметил после поединка, что, как и в первой игре, вовремя получилось забить:

- Все же игры были сложными, в том числе и в эмоциональном плане. «Кулагер» - хорошая команда, мы знали ее сильные стороны, и готовились к игре. Практически все, что мы просили у игроков, они выполнили в матче, хотя, конечно, и не обошлось без ошибок, но это - хоккей. Обе игры великолепно провел наш вратарь, хорошо влился в команду и новичок Ян Хоменко. Особая благодарность болельщикам, создавшим такую атмосферу на трибунах, что мы обязаны были выигрывать.

Одержав две победы, «Горняк» закрепился на седьмой строчке, а 19 и 20 января проведет в Рудном два матча со «Снежными барсами», замыкающими турнирную таблицу.