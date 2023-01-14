Море, горы, природа, гостеприимные люди, культура, сохранившаяся архитектура старых городов, а также относительная дешевизна проживания — это то, что всегда привлекало туристов в Грузии. Но 2022 год стал также годом, когда в Грузию массово стали приезжать, переезжать и релоцироваться россияне. Часть из них — как в место, в котором можно «переждать» ужас войны и мобилизации, другая часть — как в место, в котором можно остаться. Мы поехали в Грузию с семьей, чтобы провести здесь зиму в горах. И поговорили как с теми, так и другими россиянами о том, что дала им эмиграция, а также с самими жителями Грузии о том, что они думают о мире, войне и эмигрантах в своей стране.

Наклейки и граффити с украинским флагом можно встретить как на центральных улицах, так и в маленьких магазинчиках, входных группах в самых отделенных местах Тбилиси и Батуми»

Официальная статистика МВД Грузии гласит, что с начала февраля 2022 года границу Грузии из России пересекли более 700 тысяч россиян. Остались примерно 100 тысяч. В Тбилиси уже на подъезде к городу пробки. В тбилисском метро — тоже давка из людей. Но миграция из соседней страны принесла в грузинские города не только запруженные улицы и перманентные заторы на дорогах. Годовой ВВП страны, по данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии на конец 2022 года, вырос почти на 10%.

На книжном развале у метро можно встретить старую советскую литературу на грузинском и русском языке

В тбилисском метро яблоку негде упасть, хотя мы едем совсем не в час пик. К нам с дочкой подсаживается еще одна мама с ребенком. «Привет!», — говорит девочка с виду трех-четырех лет, - «Меня зовут Лана». «Алиса» — отвечает моя дочь. «Как вам наше метро?», — спрашивает ее мама у меня и улыбается. «Красивое, но громко, дочь уже отвыкла». «Да, нам есть что улучшать, у вас, наверное, гораздо современнее поезда?» Мы разговариваем дальше и мама Ланы рассказывает мне, что до февраля 2022 года в Тбилиси не было таких сильных пробок и такого количества машин. Волна мигрантов из Украины и России была сильной настолько, что даже инфраструктура рассчитанная на туризм и туристов не справлялась. Сейчас полегче, но до сих пор сфера транспортных услуг перегружена.

«Я живу в Грузии с рождения, хотя мы курды-езиды, но мы считаем Грузию нашей исторической родиной. В нашей семье дети с рождения учат и родной, и грузинский языки, я также учу Лану говорить по-русски, и сама я ходила в русскую школу здесь», — рассказывает моя попутчица. «А как относятся к приезжим вроде нас и тем, кто эмигрировал из России в Грузии сейчас?». «Все все понимают. Так в Грузии было всегда. На первом месте человек и его качества. За действия правительства мы не можем отвечать лично, как и вы не можете. Единственное, что некоторых местных пугало в самом начале этой волны, это что кто-то может лишится рабочего места из-за наплыва россиян. В Грузии достаточно сложно с рабочими местами, особенно на периферии, низкие зарплаты. Многие поэтому уезжают работать в Турцию, Европу и Казахстан. Но, насколько я вижу по своим знакомым, опасения не оправдались. Наоборот, подросла торговля, вырос спрос на услуги». На станции Руставели мы попрощались.

Люди наклеивают флаги Украины на свои авто в знак поддержки

На главной улице по пути к парку множество огней на деревьях и домах. В уличных кафе и ресторанах стоят праздничные «чичилаки» — аналоги новогодних елочек. Символ праздника и дань почитания святому Василию, чей день рождения выпадает как раз на 1 января. На стенах сразу за поворотом от центральной улицы — украинские флаги. Из ткани, нарисованные краской и в стиле граффити. В детском парке недалёко от коливинга, в котором мы поселились, на каждом столбе ночного освещения висят два флага: Украины и Грузии. На машинах, в окнах домов, на входных группах, фасадах — флаги и другие символы поддержки Украины. По данным Министерства экономики и устойчивого развития Грузии страна на конец 2022 года отправила в Украину через фонд «Rotary Club Tbilisi International» 11 тысяч тонн гуманитарной помощи на сумму 25 тысяч евро. Но поддержка Украины в Грузии чувствуется не только в мерах поддержки и сборах гуманитарной помощи, она чувствуется как на улицах городов, так и в разговорах простых граждан.

Вход в кафе в Тбилиси

«Я не могу приехать в Россию, к своей родной тете, потому что мне 2 раза уже было отказано в визе», — жалуется мне жительница Тбилиси Майя. «После 2008 года Россия в одностороннем порядке ввела визы для грузин. Но мы не стали делать также. То, что сейчас происходит в вашей стране вызывает у меня боль и ужас, то, что развязало ваше правительство по отношению к Украине — просто не укладывается голове». Майя говорит, что не смотря на то, что 20% грузинской территории, по ее словам, оккупировано российскими так называемыми миротворческими войсками (речь про Абхазию и Южную Осетию), обычные граждане Грузии все равно продолжают гостеприимно относиться ко всем бежавшим из России и приехавшим сюда на время. «Знаете, как в Грузии говорят? Любой гость — от Бога». Муж Майи Василий приносит на площадку пончики. Он угощает своих и наших детей. Мы обмениваемся контактами и прощаемся.

Страна в эмиграции

По данным открытой статистики и подсчетам экспертов с момента начала вторжения России в Украину страну покинули по разным оценкам от 800 тысяч до 1 млн граждан России. Демографическое обозрение Института демографии ВШЭ «Демоскоп Weekly» в своем отчете сообщило, что по данным исследования отрицательное сальдо миграционного баланса в первом полугодии составило около 100 тыс человек. В первую половину 2022 года, как следует из отчета организации, за счёт миграции и естественной убыли население страны сократилось почти на полмиллиона человек. Благотворительный фонд и проект OK Russians приводят свое исследование. К слову найти официальные исследования по эмигрантам и эмиграции из России с начала февраля мне лично не удалось. Есть только цифры из уст официальных лиц. Например, министр информационных технологий России в начале января 2023 года заявил, что на данный момент страна потеряла примерно 10% специалистов, занятых в ИТ-отрасли. OK Russians пишут, что вначале уезжали в основном обеспеченные граждане, имеющие дистанционную работу. Люди в возрасте от 25 до 34 лет (таких было 49%); вторая по численности категория по данным исследования — 35-44 лет (29 %). Основная масса уехавших граждан, как пишет фонд, обеспечена и образована: в среднем, среди населения России 27% имеют высшее образование, тогда как среди уехавших этот показатель равен 80%.

Часть местных производителей прямо на этикетках говорят о том, что часть средств с продажи продукта пойдет на гумпомощь Украине

Петр, хозяин коливинга, в котором мы поселились в Тбилиси, врач-стоматолог. Уехал в начале марта, вместе с женой, матерью и бабушкой. В Москве у них осталась работа — стоматологический кабинет. В Тбилиси они приехали через Турцию. Не смотря на шок от происходящего, долгую и тяжелую дорогу, достаточно быстро освоились. Открыли коливинг (смесь хостела и коворкинга), помогали первым эмигрантам, как из России так и из Украины, размещали людей в том числе и бесплатно, пока те не найдут себе место для жизни, не освоятся.

В коливинге Петра мы познакомились с Анной. Анна в Грузии уже год, она уехала из страны за 4 месяца до начала военных действий. Анна — бывший координатор штабов Алексея Навального (российский оппозиционный политик, сейчас в заключении). Она была наблюдателем на выборах в России, международным наблюдателем на выборах в Грузии. Почти все время ее работы в стране сталкивалась с угрозами, обысками, в том числе и в квартире родителей, фальсификацией выборов в России, невозможностью, по ее словам, добиться пересмотра или пересчета голосов через суд.

«На переезд в Грузию повлияло совпадение нескольких факторов, — согласилась рассказать Анна, — Во-первых, приехав на неделю, имея на руках обратный билет, я поняла, что мне этой недели мало. Грузия с самого начала дала мне ощущение душевного комфорта и свободы. Всё радовало, от общения с людьми на улицах до ощущения, что полиция в Грузии — это не враг человека, а те, к кому можно обратиться за помощью. Это всё было резким контрастом с российской реальностью. Я очень устала от тяжёлой атмосферы российского общества, от «ватничества», жлобства, от рабского заискивания людей перед властью и чиновниками, от квасного урапатриотизма. И в довершение всего вышеперечисленного, российская власть приняла законы об экстремизме, которые любое слово свободы могли назвать "экстремизмом"и придумать тебе уголовную статью. А я не могу в таких условиях жить и приспосабливаться, не хочу быть частью молчащего общества, которое закрыло рот из-за страха».

Я спрашиваю Анну, сталкивалась ли она за это время жизни в Грузии с признаками дискриминации или негативом по отношению к себе из-за гражданства России? Она утверждает, что нет.

«Тут всё предельно четко. Нет, я не встречалась лично, ни разу с признаками дискриминации по отношению к себе или другим соотечественникам. Я считаю, если ты адекватный человек, то в принципе невозможно столкнуться с дискриминацией. Каких-то радикально настроенных людей, из числа местного населения, не видела сама ни разу за 1 год и 3 месяца жизни в Грузии».

Флаги и слова поддержки на украинском можно увидеть и на балконах домов

На балконе второго этажа коливинга мы встречаем Николая. Грузия — не конечная точка его путешествия. Николай из Ростова. Он создатель онлайн-подкаста (современный аналог радио). Его работа уже приносит доход, позволяет ему заниматься творчеством и расширять проект. Но он хочет развивать бизнес уже за пределами страны.

«Почему ты уехал?», — спрашиваю я Николая.

«Я не вижу для себя и своей команды перспектив, оставаясь внутри. Слишком много факторов нестабильности, угроза мобилизации и давящее чувство несправедливости от всего происходящего, которое, к сожалению, я не мог выразить открыто пока был в России».

«Я из Днепра, а я из Питера»

В Батуми мы поселились на самой высокой горе в окрестностях. Ортабатумская деревня не очень большая, жизнь в горах не для каждой семьи и из местных. Но здесь очень чувствуется поддержка и взаимовыручка. Ведь для того, чтобы кто-то помог тебе «с большой земли» — нужно еще 15 минут ехать по горному серпантину или почти час спускаться пешком.

Входа в отель в Тбилиси

Мурман, наш сосед в Ортобатуми, почти всю жизнь живет здесь. Занимается бизнесом. В юности служил в Ленинградской области. Мы познакомились на второй день после приезда.

Вид с горы на Ортобатумскую деревню

«Как вы? Как добрались? Как себя чувствуете?», — сразу поинтересовался сосед. Мы коротко поговорили, он выразил сочувствие из-за того, что делает «ваша страна сейчас в соседней стране». «Как можно в 21 веке сделать так, чтобы дети умирали?», — посетовал Мурман. И тут же попросил у меня прощения за то, что затеял такой разговор «о политике и правительстве» в первые минуты знакомства. Я не смогла сдержать слезы и мы обнялись.

Надписи на стенах центральной улицы Тбилиси

Бесо, сдавший нам дом на горе, встретил нас в 3:30 ночи. Показал дорогу к дому. Наутро мы обнаружили в шкафчиках кухни несколько килограмм макарон, гречку, чай, кофе, сахар, подсолнечное масло, печенье и конфеты. «Кушайте», — коротко сообщил по телефону хозяин дома, — «Это все вам. Вы же с дороги, а ближайший магазин в 9 км от горы». В обед Бесо и его мама привезли нам и нашим детям ящик мандарин и хурмы. Никто из них категорически не согласился брать за это деньги.

На детской площадке рядом с Макдональдсом, куда мы поехали с детьми, играют грузинские, российские, европейские и украинские дети.

«Ты откуда, мальчик? Я — из Днепра!», — спрашивает мальчишка лет 8 у другого.

«Я Саша, а я из Питера!».

«Меня зовут Ваня! Давай дружить?».

«Давай!»

Дети начинают игру. За ними устремляется новая группа мальчишек и девчонок. Мы и их родители стоим рядом. «Как просто и как замечательно», — говорю я. «Дружба — лучшее, что может случится с нами. Лучшее что есть в мире», — отвечают мне.

Наклейка на стене одного из банков в Батуми

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