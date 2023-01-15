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В каких районах будут отключать свет на следующей неделе в Костанае

15 января 2023, 12:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 16 по 20 января сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях на будущей неделе пройдут в восьми районах областного центра.

В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-Колония поселения район Аэропорта (работы на ТП)

16 января с 10:00 до 18:00

  • Колония поселения № 40,
  • ИП Стецюк,
  •  ТОО «Агропромтрейд»,
  • ТПК «МонолитСтрой».

РП-12 (работы на ТП)

16 января с 10:00 до 17:00

  • магазин «Каприз»,
  • «На Здоровье»,
  • «Престиж».

Спальный сектор:

  • пр. Абая 155

ТП-563 (работы на ТП)

17 января с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Тазалык» (ул. Плеханова 79),
  • «Кузет» (ул. Карбышева 6),
  • СТО «Лада Спорт» (ул. Плеханова 79а),
  • ТОО «Вианор»,
  • ТОО «Радио-Калкан»,
  • ТОО «РВД-Опт»,
  •  ТОО «Отан» (ул. Чернышевского 111а).

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 25.

КТП- Веселов (работы на ТП)

18 января с 10:00 до 18:00

  • магазин «Инструмент» по ул. Карбышева 4.

КТП- Agrinet development (работы на ТП)

19 января с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Евразия» по ул. Уральская 42/1.

КТП- Дуйсебаева (работы на ТП)

19 января с 10:00 до 18:00

  • Производственная база по ул. Лермонтова 28/2.

КТП- Веселов (работы на ТП)

20 января с 10:00 до 18:00

  • магазин «Инструмент» по пр. Абая 1с

п. Киевский (работы на ТП)

19 января с 09:00 до 18:00

  • магазин «Хороший»,
  • «У Веры»,
  • «Беркат»,
  • ИП Ким,
  •  ИП Моисеева,
  • ИП Вельчинский,
  • ИП Цуроева,
  • ИП Муслимова,
  • ИП Ремизов,
  • ГЭК –Электрон,
  • ТОО «Автостиль»,
  • ТОО «Лидер 2010»,
  • ТОО «СВ»,
  •  Форум,
  •  Автомиг,
  • ТОО «Транс-Сервис».
  • ТОО «Аспирин-Фарм»,
  •  ТОО «Алта 21 век»,
  • Пожарное Депо.

Весь частный сектор п. Киевский.