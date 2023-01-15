В каких районах будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
План работ Костанайской Горэлектросети с 16 по 20 января сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях на будущей неделе пройдут в восьми районах областного центра.
В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-Колония поселения район Аэропорта (работы на ТП)
16 января с 10:00 до 18:00
- Колония поселения № 40,
- ИП Стецюк,
- ТОО «Агропромтрейд»,
- ТПК «МонолитСтрой».
РП-12 (работы на ТП)
16 января с 10:00 до 17:00
- магазин «Каприз»,
- «На Здоровье»,
- «Престиж».
Спальный сектор:
- пр. Абая 155
ТП-563 (работы на ТП)
17 января с 10:00 до 17:00
- ТОО «Тазалык» (ул. Плеханова 79),
- «Кузет» (ул. Карбышева 6),
- СТО «Лада Спорт» (ул. Плеханова 79а),
- ТОО «Вианор»,
- ТОО «Радио-Калкан»,
- ТОО «РВД-Опт»,
- ТОО «Отан» (ул. Чернышевского 111а).
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 25.
КТП- Веселов (работы на ТП)
18 января с 10:00 до 18:00
- магазин «Инструмент» по ул. Карбышева 4.
КТП- Agrinet development (работы на ТП)
19 января с 10:00 до 18:00
- ТОО «Евразия» по ул. Уральская 42/1.
КТП- Дуйсебаева (работы на ТП)
19 января с 10:00 до 18:00
- Производственная база по ул. Лермонтова 28/2.
КТП- Веселов (работы на ТП)
20 января с 10:00 до 18:00
- магазин «Инструмент» по пр. Абая 1с
п. Киевский (работы на ТП)
19 января с 09:00 до 18:00
- магазин «Хороший»,
- «У Веры»,
- «Беркат»,
- ИП Ким,
- ИП Моисеева,
- ИП Вельчинский,
- ИП Цуроева,
- ИП Муслимова,
- ИП Ремизов,
- ГЭК –Электрон,
- ТОО «Автостиль»,
- ТОО «Лидер 2010»,
- ТОО «СВ»,
- Форум,
- Автомиг,
- ТОО «Транс-Сервис».
- ТОО «Аспирин-Фарм»,
- ТОО «Алта 21 век»,
- Пожарное Депо.
Весь частный сектор п. Киевский.
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