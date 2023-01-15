План работ Костанайской Горэлектросети с 16 по 20 января сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях на будущей неделе пройдут в восьми районах областного центра.

В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-Колония поселения район Аэропорта (работы на ТП)

16 января с 10:00 до 18:00

Колония поселения № 40,

ИП Стецюк,

ТОО «Агропромтрейд»,

ТПК «МонолитСтрой».

РП-12 (работы на ТП)

16 января с 10:00 до 17:00

магазин «Каприз»,

«На Здоровье»,

«Престиж».

Спальный сектор:

пр. Абая 155

ТП-563 (работы на ТП)

17 января с 10:00 до 17:00

ТОО «Тазалык» (ул. Плеханова 79),

«Кузет» (ул. Карбышева 6),

СТО «Лада Спорт» (ул. Плеханова 79а),

ТОО «Вианор»,

ТОО «Радио-Калкан»,

ТОО «РВД-Опт»,

ТОО «Отан» (ул. Чернышевского 111а).

Спальный сектор:

ул. Карбышева 25.

КТП- Веселов (работы на ТП)

18 января с 10:00 до 18:00

магазин «Инструмент» по ул. Карбышева 4.

КТП- Agrinet development (работы на ТП)

19 января с 10:00 до 18:00

ТОО «Евразия» по ул. Уральская 42/1.

КТП- Дуйсебаева (работы на ТП)

19 января с 10:00 до 18:00

Производственная база по ул. Лермонтова 28/2.

КТП- Веселов (работы на ТП)

20 января с 10:00 до 18:00

магазин «Инструмент» по пр. Абая 1с

п. Киевский (работы на ТП)

19 января с 09:00 до 18:00

магазин «Хороший»,

«У Веры»,

«Беркат»,

ИП Ким,

ИП Моисеева,

ИП Вельчинский,

ИП Цуроева,

ИП Муслимова,

ИП Ремизов,

ГЭК –Электрон,

ТОО «Автостиль»,

ТОО «Лидер 2010»,

ТОО «СВ»,

Форум,

Автомиг,

ТОО «Транс-Сервис».

ТОО «Аспирин-Фарм»,

ТОО «Алта 21 век»,

Пожарное Депо.

Весь частный сектор п. Киевский.