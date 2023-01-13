Очередное заседание по делу об убийстве 75-летней Двес Жапаровой прошло в СМУС Костанайской области 12 января. Суд завершил допрос всех свидетелей и продемонстрировал видео следственных действий, на котором подсудимая, 45-летняя Марина ЕВТЮХИНА показывает, как выслеживает пенсионерку, заходит в подъезд и убивает.

Марина Евтюхина

Людмила Даушева

- 1 сентября поступил звонок - сообщили, что женщина в подъезде вся в крови, - сообщила сотрудница скорой помощи Людмила ДАУШЕВА. - Когда я приехала на место, на лестнице между 3-м и 4 этажами сидела женщина, без сознания. У нее были многочисленные раны шеи слева. Потом выяснилось, что биологическая смерть женщина наступила до приезда скорой.

Во время демонстрации видеозаписи следственных действий выяснилось, что Евтюхина следила за пенсионеркой, шла за ней от перекрестка до подъезда. Умыслом было - забрать золотую цепочку, которая была на шее у женщины. При этом у Евтюхиной в сумке был сувенирный нож, который она взяла в квартире сына.

На видео Евтюхина вместе с понятыми и сотрудниками полиции открывает дверь подъезда, поднимается по лестнице, потом показывает на статисте, как ударила женщину в спину, а потом добивала ножом. Всего нанесла 15 ударов.

- Потом я просто сорвала цепочку и ушла, - объяснила подсудимая.

На третьем видео она ведет понятых и полицейских в квартиру сына, достает из шкафа сувенирный нож в коричневом чехле. Лезвие ножа довольно широкое и длинное.

В содеянном Евтюхина сразу созналась, но иск в размере более 23 млн тенге (20 млн в качестве компенсации морального вреда и более 3 млн материального ущерба), который поступил от потерпевших, признала частично.

Показания подсудимая пока не дала.

Очередное заседание, на которое судья попросил стороны быть готовыми к прениям, назначено на 23 января.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ