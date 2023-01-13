45-летняя жительница областного центра поверила сообщению от мошенников о том, что она стала наследницей. Чтобы получить его, ей нужно было предоставить свои персональные данные и номера карт для перечисления 500 тыс. евро, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

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Женщина все сделала, как ее проинструктировал мошенник, и лишилась личных денег в сумме 2 млн 500 тыс. тенге.

- В Рудном две женщины также попались на уловки мошенников, которые представились сотрудниками безопасности банка, - рассказали в полиции. - Предоставив свои персональные данные 52-летняя женщина лишилась 174 тысяч тенге, лежавших на ее счету. У второй женщины злоумышленники не только сняли со счета 700 тыс. тенге, но и оформили на нее кредит на сумму 3 млн тенге.

По данным фактам полиция ведет досудебное расследование по статье 190 «Мошенничество».