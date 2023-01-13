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Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет обратной силы. Но есть исключения

13 января 2023, 11:56 |  Государство

Нурсултан Назарбаев сохраняет гарантии неприкосновенности как экс-президент, передает Informburo.kz.

 Фото: Getty Images

Отмена Конституционного закона о Елбасы лишает неприкосновенности родственников первого президента, но при этом не имеет обратной силы. Об этом в парламенте сообщил министр юстиции Азамат Ескараев.

Журналисты спросили его, можно ли родственников Нурсултана Назарбаева привлечь к ответственности за действия, которые они совершали до принятия закона.

"Закон обратной силы не имеет", – сказал министр.

Он добавил, что для первого президента как бывшего главы государства сохраняются все гарантии неприкосновенности. 

"Ничего не исключается. Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его. Закон, который ставится на утрату, ранее предусматривал на имущество, счета на членов семьи соответствующие гарантии", – сказал Азамат Ескараев.

Депутат мажилиса Айдос Сарым уточнил, что если родственников первого президента заподозрят в преступлениях, которые не имеют срока давности, решение по ним будет выносить Конституционный суд. В этим преступлениям, согласно статье 71 Уголовного кодекса, относятся:

  • преступления против мира и безопасности человечества;
  • террористические преступления;
  • экстремистские преступления;
  • пытки;
  • преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
  • особо тяжкие преступления против личности, основ конституционного строя и безопасности государства, против общественной безопасности и общественного порядка. 

11 января Конституционный суд Казахстана постановил признать закон "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы" утратившим силу. 13 января парламент принял соответствующий закон на совместном заседании палат.