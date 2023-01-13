Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет обратной силы. Но есть исключения
Нурсултан Назарбаев сохраняет гарантии неприкосновенности как экс-президент, передает Informburo.kz.
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Отмена Конституционного закона о Елбасы лишает неприкосновенности родственников первого президента, но при этом не имеет обратной силы. Об этом в парламенте сообщил министр юстиции Азамат Ескараев.
Журналисты спросили его, можно ли родственников Нурсултана Назарбаева привлечь к ответственности за действия, которые они совершали до принятия закона.
"Закон обратной силы не имеет", – сказал министр.
Он добавил, что для первого президента как бывшего главы государства сохраняются все гарантии неприкосновенности.
"Ничего не исключается. Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его. Закон, который ставится на утрату, ранее предусматривал на имущество, счета на членов семьи соответствующие гарантии", – сказал Азамат Ескараев.
Депутат мажилиса Айдос Сарым уточнил, что если родственников первого президента заподозрят в преступлениях, которые не имеют срока давности, решение по ним будет выносить Конституционный суд. В этим преступлениям, согласно статье 71 Уголовного кодекса, относятся:
- преступления против мира и безопасности человечества;
- террористические преступления;
- экстремистские преступления;
- пытки;
- преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- особо тяжкие преступления против личности, основ конституционного строя и безопасности государства, против общественной безопасности и общественного порядка.
11 января Конституционный суд Казахстана постановил признать закон "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы" утратившим силу. 13 января парламент принял соответствующий закон на совместном заседании палат.
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