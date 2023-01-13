Какое наказание предусмотрено за нецензурную брань, как и где будут штрафовать граждан, рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как казахстанцев будут штрафовать за мат. Ответы от МВД

"Ответственность за нецензурную брань в нашем законодательстве существует уже не первый год. К примеру, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП либо исправительных или общественных работ до 120 часов", - рассказал Зулхаиров.

Он пояснил: если нецензурная брань имела место в семье, в жилище семьи и не содержит состава уголовного правонарушения, такое нарушение подпадает под статью 73 КоАП и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток.

"Что касается мелкого хулиганства, то оно выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительного приставания к физическим лицам, осквернения зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и в других подобных действиях, выражающих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие физических лиц. Иными словами, административная ответственность по мелкому хулиганству наступает, только если нецензурная брань происходит в общественных местах, еще одно условие – выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан", - сказал Зулхаиров.

Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей или пожилых, ответственность за это сейчас - 17 250 тенге или арест до 10 суток. А с 6 марта наказание увеличится до 20 МРП, это 69 тысяч тенге, и ареста от 5 до 15 суток.

Не будут ли штрафовать, если кто-то просто скажет, что его нецензурно обругали?

Зулхаиров заверил, что по каждому заявлению полицейские будут собирать доказательства – заявления граждан, показания свидетелей, видео-, аудиофиксацию правонарушения, а в необходимых случаях – заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

Для привлечения к ответственности обязательным условием является нецензурная брань в общественных местах. Тем не менее Зулхаиров не исключил наказания за такие деяния, совершенные в автомобиле, в частной собственности или даже в соцсетях.

Кроме того, он пояснил, что ответственность наступает за нецензурную брань на любом языке.