Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 12 января в 10:20. В жилом пятиэтажном доме по ул. Текстильщиков начался пожар. На момент прибытия пожарных подразделений города из квартиры на первом этаже шел дым. В одной из комнат на площади в 20 кв. метров горела мебель и домашние вещи.

- Дым стремительно распространялся по подъезду, охватывая верхние этажи. Силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 51 человек, из них 8 детей, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Спасатели также использовали автолестницу для эвакуации жителей верхних этажей. Одновременно по трехколенной лестницы через балкон огнеборцы проникли в жилые помещения и спасли 12 человек, из них 8 детей.

Ликвидировать огонь удалось в 11:05, а вскоре, в 11:11, была объявлена полная ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 17 человек и 5 единицы техники. Причина пожара – устанавливается. На месте пожара работают дознаватели и специалисты пожарной лаборатории областного ведомства спасателей.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО