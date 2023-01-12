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Больше 60 человек эвакуировали спасатели из-за пожара в доме в Костанае

12 января 2023, 12:48 |  Происшествия

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 12 января в 10:20. В жилом пятиэтажном доме по ул. Текстильщиков начался пожар. На момент прибытия пожарных подразделений города из квартиры на первом этаже шел дым. В одной из комнат на площади в 20 кв. метров  горела мебель и домашние вещи.

 

- Дым стремительно распространялся по подъезду, охватывая верхние  этажи. Силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 51 человек, из них 8 детей, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Спасатели  также использовали автолестницу для эвакуации жителей верхних этажей.  Одновременно по трехколенной лестницы через балкон огнеборцы проникли в жилые помещения и спасли 12 человек, из них 8 детей.   

      

Ликвидировать огонь удалось в 11:05, а вскоре, в 11:11,  была объявлена полная ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 17 человек и 5 единицы техники. Причина пожара – устанавливается. На месте пожара работают дознаватели и специалисты пожарной лаборатории областного ведомства спасателей.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО