У нас как было, так и осталось государство элит, а не простых людей

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что январские события прошлого года были тщательно спланированной акцией по осуществлению государственного переворота. Организатором назван бывший председатель КНБ Карим Масимов. Кто за ним стоит, не сообщается. Хотя на кухнях и в некоторых соцсетях называется известная фамилия. Но это дело правоохранительных органов и суда.

Простые люди уверены, что основной причиной этих событий стал непомерный рост цен и низкий уровень жизни населения. И только потом этим воспользовались те, кто хотел сменить власть, если верить заявлению прокурора. Хорошо по этому поводу сказал английский гуманист, экономист и философ рубежа XVI-XVII веков Фрэнсис Бэкон: «Причины же, коими вызываются мятежи, бывают двоякие: великий голод и великое недовольство. И пусть монархи и правители перед лицом недовольства не утешаются тем, что такое бывало уже не раз. Как гласит испанская поговорка: «Дай срок, и веревка оборвется, как легонько ее не дернуть». Что касается средств против мятежей, то первым лекарством будет поощрение мануфактур, искоренение праздности, обуздание роскоши и расточительства посредством особых законов, усовершенствование земледелия, регулирование цен на все предметы торговли и тому подобное. Но всего более правительству надлежит заботиться, чтобы деньги и драгоценности не скапливались в руках немногих, иначе государство может иметь большой их запас и все же терпеть нужду. Ведь деньги, подобно навозу, бесполезны, покуда не разбросаны».

Все это мы имеем в наличии сейчас, что и вызвало события января 2022 года. Уинстон Черчилль сказал: "Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо". И этот афоризм нашел подтверждениями в нашей стране. Цены как росли, так же бешено и растут. Богатства сосредоточены в руках кучки людей, а для остальных, по мнению власти, хватит и мизерного прожиточного минимума. Крупные чиновники и состоятельные бизнесмены откровенно демонстрируют свою роскошь. Так что, согласно той же испанской поговорке, веревка опять может оборваться в любой момент.

А у нас плодятся проекты, с которыми нельзя строить расчеты на будущее. Да и кому строить реальные проекты? Болашаковцы надежд не оправдали. У нас наличие административного таланта - дарование, весьма опасное в чиновничьем мире. Затрут, чтобы не подвинул бездарных, то есть тех кто имеет деньги, родственников, связи и пролезли во власть. Вот они-то и руководят. Они и строят Новый Казахстан.

Плоды такого «строительства» мы и наблюдаем. Канцелярия премьер-министра преобразована в аппарат Правительства, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК стало Министерством экологии и природных ресурсов РК. Это сколько труда надо положить, чтобы убрать слово «геология». Надо ведь отрабатывать полумиллионные оклады. Вместо внятных программ и реформ у нас создали Агенство по стратегическому планированию и реформам. Сотрудников туда набрали из окружения бывшего Елбасы.

У нас как было, так и осталось государство элит, а не простых людей. Нам дозволено лишь быть соучастниками имитационной демократии.

И еще можно сделать один вывод из событий прошлого года. Наше государство держится на глиняных ногах. Говорю я так потому, что ни армия, ни правоохранительный блок не смогли справиться с тридцатью тысячами боевиков, если они вообще были.