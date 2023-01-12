16 сентября 2022 года, около 12 часов, во дворе дома № 82 по ул. Горняков в Рудном произошло ДТП. Согласно приговору Рудненского городского суда от 7 декабря, виновником аварии признан местный житель Нургали БЕРДИАЛИЕВ. По ч. 2 ст. 346 УК РК ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. Мужчина посчитал такое наказание слишком суровым. 10 января дело вновь изучил Костанайский областной суд.

Адвокат Дамир Хамитов просил суд переквалифицировать статью на более легкую

Согласно приговору, Нургали Бердиалиев на своем автомобиле Chevrolet Lanos попытался припарковаться и зацепил заднюю часть стоявшего рядом «Рено Дастер». Хозяин пострадавшего авто вызвал полицейских, которые зафиксировали факт ДТП. Позже выяснилось, что Бердиалиев 2 года назад был лишен права управления транспортным средством на 7 лет, но все равно сел за руль после того, как выпил 3-4 бутылки пива.

Часть 2 статьи 346, основной критерий которой - неосторожное повреждение автомобиля, предусматривает безальтернативное лишение свободы. Минимальный срок назначен из-за смягчающих обстоятельств: чистосердечного раскаяния, возмещения ущерба и наличия двух малолетних детей с инвалидностью.

Адвокат Дамир ХАМИТОВ, представлявший интересы Бердиалиева в областном суде, пытался доказать, что наказание чрезмерно жестокое и квалифицировано неправильно и должно подпадать под ч. 1 ст. 346, в которой предусмотрено наказание в виде штрафа или условного лишения свободы. Хамитов настаивал, что за ДТП со смертельным исходом часто дают меньше, чем за поврежденный бампер «Рено».

Дамир Хамитов считает, что отсутствие экспертизы является грубым нарушением во время расследования

- Хочу обратить внимание суда на допущенные процессуальные нарушения в ходе досудебного расследования, - заявил адвокат. - Дознаватель необоснованно квалифицировал деяние по ч. 2 ст. 346 УК, невзирая на отсутствие автотовароведческой экспертизы, используя в качестве доказательства лишь отчет оценки ущерба на сумму 41 756 тенге. Недопустимо в уголовном деле определять размер ущерба без экспертизы. Отчет оценщика проведен через месяц после ДТП, хотя автомобиль вернули потерпевшему через день после аварии.

Хотя обоснованность ущерба адвокат не признавал, Бердиалиев еще на стадии досудебного разбирательства выплатил эту сумму владельцу «Рено». Хамитов объяснил в разговоре с корреспондентом «НГ», что сумма ущерба не доказана с юридической точки зрения, а ее уточнение позволило бы переквалифицировать дело на ч. 1. Причем экспертизу назначили, но не провели из-за сбоя программ в институте судэкспертизы.

- На несостоятельность второй части также указывает отсутствие телесных повреждений, - отметил Хамитов в своем выступлении в суде. - Согласно протоколу осмотра, машина Бердиалиева видимых повреждений не имеет. Так не бывает, чтобы при столкновении пострадал только один автомобиль. Как такового ущерба не было. В суде первой инстанции прокурор ссылался на поручение президента об ужесточении наказания за ДТП в пьяном виде. Мы с этим согласны, но нужно более глубоко смотреть на это дело, к каждому делу подходить индивидуально. Бывшая супруга подзащитного выступала в качестве свидетеля и характеризовала его положительно, рассказывала о том, как Бердиалиев помогал ей с покупкой лекарств для детей.

Хамитов отметил, что претензий от пострадавшего владельца «Рено» нет, а сам Бердиалиев, хоть и не работает официально и снимает квартиру, помогал бывшей супруге и общим детям.

Прокурор Орынбасар САРТОВ заявил, что оснований для переквалификации статьи нет.

- В диспозиции статьи нет необходимости возмещать ущерб, - отметил прокурор. - Повреждение транспортного средства зафиксировано сотрудниками полиции. И потерпевший в суде первой инстанции пояснял, что почувствовал удар при столкновении с Бердиалиевым. Оценка произведена в соответствии с требованиями закона. Проведение товароведческой экспертизы - это право дознавателя, но не его обязанность. Наказание в виде лишения свободы определено с учетом повышенной общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких. А также с учетом личности Бердиалиева, который игнорировал решение суда о лишении его права управлять автомобилем.

Областной суд оставил приговор без изменений, а жалобу Хамитова без удовлетворения

Коллегия областного суда оставила приговор Рудненского городского суда без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Куралай Екишева: «Размер причиненного ущерба никак не влияет на квалификацию статьи»

- Факт причинения ущерба подтверждается схемой осмотра места происшествия и фототаблицей к ней, где явно отображены незначительные повреждения заднего бампера машины, - пояснила решение судья Куралай ЕКИШЕВА. - Сам осужденный и защитник в своих апелляционных жалобах подтвердили причинение повреждений. Размер причиненного ущерба никак не влияет на квалификацию статьи. В этой связи нет оснований для переквалификации действий осужденного. Доводы о несогласии с назначенным наказанием также несостоятельны, так как санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы. Суд первой инстанции правильно назначил наказание, так как Бердиалиевым совершено тяжкое преступление, составляющее повышенную опасность для населения.

Дамир Хамитов после оглашения сказал, что подумает над тем, стоит ли подавать обращение в Верховный суд.

Фото Георгия ГОВОРОВА