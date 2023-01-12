Как известно, у нас один законодательный орган - Парламент, состоящий из двух палат: сената и мажилиса. И если со второй палатой все более-менее ясно - законодательный орган, депутаты определяются голосованием всех дееспособных граждан, довольно шумная избирательная кампания с участками, комиссиями, наблюдателями, скандалами (ну а как по-другому при наглых действиях избиркомов и стоящей за ними исполнительной власти), то выборная кампания в сенат, согласитесь, покрыта мраком.

Вот в ближайшую субботу, 14 января, уже пройдут сами выборы, но без нас, избирателей, на основании косвенного избирательного права при тайном голосовании депутатов маслихатов. Кто-то объяснит эту особенность? Повторюсь, обе палаты являются составной частью главного законодательного органа государства, тогда зачем разные подходы при голосовании?

Интересно и то, что законодательные акты готовятся в комиссиях при мажилисе, затем их рассматривают и принимают мажилисмены. Вроде бы процесс закончен?Ан нет, бумаги уходят в сенат, который их одобряет или не одобряет. Странная ситуация, согласитесь, как будто в верхней палате сидят люди особо высокой юридической квалификации, не сравнимой со школярами-мажилисменами. На деле все решения депутатов сената заменит одна подпись президента. В этом плане работа палаты становится холостой.

Это абсолютно надуманная ситуация, но она позволяет держать около полусотни высокооплачиваемых людей, в услугах которых государство не особенно-то и нуждается. Назначения на высшие должности и дача согласия на освобождение от них вполне посильна мажилису, здесь я вижу искусственное деление полномочий - как бы в оправдание существования сената.

Но самое интересное, что сенаты существуют в странах с федеративным устройством (автономные республики, штаты, земли) - таких, как Россия, США, ФРГ и т. д. Таким образом обеспечивается представительство национальных образований в высшем законодательном органе страны. Казахстан же, как зафиксировано в Конституции РК, является унитарным государством, единым и неделимым, у нас есть территориальные единицы в форме областей, городов, районов, поселков.

Так что пора трезво взглянуть на нашу действительность и отказаться от ненужной структуры. Меньше станет возни при согласовании документов, сэкономятся средства, так необходимые для простых граждан в этот очень непростой период. Иначе наши пенсии и пособия будут индексировать на 10% при фактической инфляции 20%, ссылаясь на нехватку средств в бюджете.

P. S. Когда пару лет назад к нам пожаловал из небытия бывший личный советник президента, бывший министр и посол в России Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ, я надеялся услышать квалифицированный ответ на вопрос, зачем нам сенат. И услышал фразу, которая навсегда застряла в моей памяти: «Я 26 лет думаю над этим вопросом!» Даже ему, личности, приближенной к Елбасы, до сих пор не раскрыта эта тайна. Тогда чего уж говорить о нас, простых смертных...