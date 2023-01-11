План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 12 по 14 января работы пройдут в трех районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 12 по 13 января с 10:00 до 18:00

кафе «Белая Лебедь».

Спальный сектор:

пр. Абая 10, 10/1, 12,

ул. Мирошниченко 12, 14, 16, 20,

ул. Ворошилова 68.



РП- 19 (работы на ТП)

13 января с 10:00 до 19:00

магазин «Медея»,

«Ереке»,

«Строймир»,

«Милка»,

парикмахерская «Стиль».

Спальный сектор:

ул. Урицкого 21, 23,

ул. Победы 104.

ТП-65а (работы на ТП)

14 января с 10:00 до 19:00

Городской акимат (ул. Пушкина 98).

Спальный сектор: