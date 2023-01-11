В каких районах продолжат отключать свет до конца недели в Костанае?
11 января 2023, 20:20 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 12 по 14 января работы пройдут в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 12 по 13 января с 10:00 до 18:00
- кафе «Белая Лебедь».
Спальный сектор:
- пр. Абая 10, 10/1, 12,
- ул. Мирошниченко 12, 14, 16, 20,
- ул. Ворошилова 68.
РП- 19 (работы на ТП)
13 января с 10:00 до 19:00
- магазин «Медея»,
- «Ереке»,
- «Строймир»,
- «Милка»,
- парикмахерская «Стиль».
Спальный сектор:
- ул. Урицкого 21, 23,
- ул. Победы 104.
ТП-65а (работы на ТП)
14 января с 10:00 до 19:00
- Городской акимат (ул. Пушкина 98).
Спальный сектор:
- ул. Амангельды 85, 87,
- ул. Пушкина 90, 92,
- ул. Дулатова 91
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