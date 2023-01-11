Новости

В каких районах продолжат отключать свет до конца недели в Костанае?

11 января 2023, 20:20 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 12 по 14 января работы пройдут в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 12 по 13 января с 10:00 до 18:00

  • кафе «Белая Лебедь».

Спальный сектор:

  • пр. Абая 10, 10/1, 12, 
  • ул. Мирошниченко 12, 14, 16, 20, 
  • ул. Ворошилова 68.


РП- 19 (работы на ТП)
13 января с 10:00 до 19:00

  • магазин «Медея», 
  • «Ереке», 
  • «Строймир», 
  • «Милка»,
  •  парикмахерская «Стиль».

Спальный сектор:

  • ул. Урицкого 21, 23, 
  • ул. Победы 104.

ТП-65а (работы на ТП)
14 января с 10:00 до 19:00

  • Городской акимат (ул. Пушкина 98).

Спальный сектор:

  • ул. Амангельды 85, 87, 
  • ул. Пушкина 90, 92,
  •  ул. Дулатова 91