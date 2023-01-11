Ранее все нормы о Елбасы исключили из Конституции, передает Informburo.kz.

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Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы". Об этом говорится на сайте КС.

"Конституционный суд рассмотрел обращение группы депутатов парламента республики о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Обращение поступило 5 января.

Один из вопросов, на который депутаты просили ответить, "Подлежит ли признанию утративший силу Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" в связи с исключением норм, регулирующих статус и полномочия Первого Президента Казахстана?"

Рассмотрев обращение, Конституционный суд постановил:

"Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции РК пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу".

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.