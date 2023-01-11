На пост главного тренера ФК "Тобол" назначен сербский специалист Милич Чурчич. Ассистировать Чурчичу будет Иван Евич, который известен по работе в юношеских и национальной сборных Сербии, сообщает пресс-служба клуба.

Милич Чурчич родился 26 января 1981 года. Тренерскую карьеру в качестве ассистента начал в 2013 году в ФК «Атырау». Затем работал в кувейтском клубе «Аль-Джахра», сборной Ливии, сербском «Пролетере» и иранском «Зоб Ахане». Минувший сезон Чурчич завершал в качестве исполняющего обязанности главного тренера ФК «Шахтер» (Солигорск). Под его руководством «Шахтер» в третий раз подряд стал чемпионом Беларуси.

Кроме того, в будущем сезоне также продолжат работу в штабе тренер вратарей Евгений Набойченко и тренер по физподготовке Евгений Антонов.