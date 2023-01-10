Дело по уголовному проступку бывшего контролера СИЗО, 21-летнего рядового Аблайхана УТЕУЛИНА рассмотрели в суде №2 Костаная сегодня, 10 января. Подсудимый вину признал, поэтому процесс провели в упрощенном порядке и дело рассмотрели за один день.

- Утеулин предоставил больничный лист на период отсутствия на работе с 10 сентября по 12 октября 2022 года, хотя в реальности ничем не болел и в больницу не обращался, - зачитала обвинительное заключение прокурор Динара ИРГИЗБАЕВА. - В этот период он отсутствовал на работе, поэтому обратился к своему родственнику Ахсетову, а тот через своего друга Никиту Гудинова предоставил больничный лист из поликлиники №1 с поддельными подписями и печатями.

- Я пошел на это, потому что меня не хотели увольнять, хотя я давно просил, - пояснил суду Аблайхан Утеулин. - Мне сказали: людей мало, работать некому и отказались уволить. Но я не мог находиться на работе, у меня сильно болел отец, мне нужно было находиться в деревне, поэтому я обратился к своему двоюродному брату Ахметову.

По словам Утеулина, он не знал, что больничный будет поддельный. Ему пообещали, что это законно.

- Вы разве обращались в больницу или чем-то болели в этот период? - поинтересовалась государственный обвинитель Иргизбаева.

Подсудимый ответил отрицательно, но продолжал настаивать, что не знал о подделке больничного листа. Он думал, что это законно.

- Вы полностью признали вину, однако раскаяния я не вижу, и вы настаиваете, что не знали о подделке, - возразил судья Мерей АМАНЖУЛОВ. - Тогда в чем вы признаете вину?

- Изначально я не знал, что больничный поддельный, но, когда узнал, понял, что это незаконно, - пояснил подсудимый. - И вину полностью признал.

В прениях гособвинитель попросила назначить Утеулину штраф в размере 80 МРП.

- Считаю, что мой подзащитный совершил проступок по молодости и из-за сложных семейных обстоятельств, - высказался адвокат Игорь ШИШОВ. - Прошу дать минимальное наказание.

Сам Утеулин также просил не наказывать строго, сообщил, что в результате тяжелой болезни его отец умер, поэтому ему и сейчас нужно находиться в деревне с родными.

Примерно через час после прений судья огласил приговор. Он согласился по мере наказания с прокурором и назначил подсудимому штраф в размере 80 МРП - 276 000 тенге.

- В связи с тем, что сумма небольшая, вам дается месяц для добровольной выплаты штрафа, - разъяснил приговор судья Мерей Аманжулов. - В случае невыплаты наказание будет ужесточено, вплоть до ареста.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ