Очистить город от снега до субботы поручил аким Костаная
Сауле КУАНБЕК
10 января 2023, 14:22 | ЖКХ
Дело в том, что в текущие морозные дни подрядные организации не могли в полной мере провести снегоуборочные работы. Глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании, прошедшем сегодня, 10 января, попросил их активизироваться в ближайшие дни, потому как, по прогнозам синоптиков, уже завтра начинается повышение температуры.
Кроме этого, Жундубаев похвалил представителей компаний, где проводят работу по обновлению и модернизации снегоуборочной техники.
- Это, прежде всего, скорость работы, - отметил он. - Мы все должны видеть, что вы модернизируете технику, проводите обучение людей. Все это даст положительный эффект. Когда в городе будет чисто, уютно, тогда ваша работа проведена на должном уровне.
Фото Сауле КУАНБЕК
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