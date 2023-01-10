Дело в том, что в текущие морозные дни подрядные организации не могли в полной мере провести снегоуборочные работы. Глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании, прошедшем сегодня, 10 января, попросил их активизироваться в ближайшие дни, потому как, по прогнозам синоптиков, уже завтра начинается повышение температуры.

Кроме этого, Жундубаев похвалил представителей компаний, где проводят работу по обновлению и модернизации снегоуборочной техники.

- Это, прежде всего, скорость работы, - отметил он. - Мы все должны видеть, что вы модернизируете технику, проводите обучение людей. Все это даст положительный эффект. Когда в городе будет чисто, уютно, тогда ваша работа проведена на должном уровне.

Фото Сауле КУАНБЕК