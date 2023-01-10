Несколько домов остались без воды из-за коммунальной аварии в центре Костаная
10 января 2023, 13:55 | ЖКХ
Сообщение о течи из колодца по адресу ул.Тәуелсіздік д.105 поступило в 11.00 10 января. Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су", причиной аварии стала изношенность водопроводных сетей.
В 13:10 аварийная служба перекрыла задвижку трубопровода дм. 200 Чехова – Тәуелсіздік.
Без воды остались:
- ул.Тәуелсіздік д. 105, 107, 112-цон;
- ул.Козыбаева д. 96, 98.
В течении дня будут производиться работы по устранению течи. Подвоз воды будет осуществляться.
Фото Олега ПАКА
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