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Несколько домов остались без воды из-за коммунальной аварии в центре Костаная

10 января 2023, 13:55 |  ЖКХ

Сообщение о течи из колодца по адресу ул.Тәуелсіздік д.105 поступило в 11.00 10 января. Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су",  причиной аварии стала изношенность водопроводных сетей.

В 13:10 аварийная служба перекрыла задвижку трубопровода дм. 200 Чехова – Тәуелсіздік.

Без воды остались:

  • ул.Тәуелсіздік д. 105, 107, 112-цон;
  • ул.Козыбаева д. 96, 98.

В течении дня будут производиться работы по устранению течи. Подвоз воды будет осуществляться.

Фото Олега ПАКА