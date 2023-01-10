Привлечь инвестиции - такую задачу поставил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на прошедшем в понедельник, 9 января, совещании с участием представителей промышленных предприятий.

Аксакалов предложил воспользоваться геополитической ситуацией и привлечь в регион ушедший с российского рынка иностранный автопром. Для этого в Костанае уже есть промышленная база ТОО «СарыаркаАвтоПром», вокруг которого можно запустить ряд отраслевых проектов.

- Мы готовы сделать максимум, чтобы эти проекты появились на карте Костанайской области, - сказал аким.

Глава региона поручил разработать Дорожные карты по каждому из проектов, ход их исполнения опланирует обсуждать ежеквартально, в том числе с приглашением представителей профильных министерств.

- Многие проекты требуют поддержки на центральном уровне, - отметил аким.

В начале весны Аксакалов планирует провести инвестфорум с приглашением потенциальных иностранных инвесторов и даже подключить к этому вопросу зарубежный дипкорпус.

Пока же в Костанае планируют запустить промышленные объекты иностранных компаний, в основном - из России. Например, интерес к нашему региону проявил ООО «Уральский пружинный завод». Свой проект они оценивают в сумму более 1 млрд тенге, он позволит создать 50 рабочих мест. Производственная мощность - 40-45 тысяч единиц продукции в месяц на первоначальном этапе.

- Для реализации проекта необходимо выделение земельного участка на индустриальной зоне Костаная площадью 3 га, - представил потенциальный инвестиционный портфель региональный директор АО «НК «Kazakh Invest» по Костанайской области Роман ТЕНИЗБАЕВ.

В марте 2022 года в регион зашла российская компания RIVAL, производящая автокомпонентов из алюминия и стали. Планируют выпускать продукцию с маркировкой «Made in Kz», а также получить сертификат СТ КЗ.

В числе проектов, над которыми работают в «Kazakh Invest», переработка бобовых культур полного цикла: от сырья до упаковки.

- В Костанае создана промышленная база площадью 3 га. Складские помещения, железнодорожный тупик, - рассказал Роман Тенизбаев.

Для расширения производства необходимо приобрести земельные участки площадью до 3,5 га и установить дополнительные складские помещения площадью 3 000 кв. м.

- Для бесперебойной работы фабрики потребуются 50-70 рабочих мест, - продолжил Тенизбаев. - Стоимость проекта - $7 млн Завершение первого этапа строительства и запуск первой линии переработки планируется в феврале 2023 года.

Аким выразил готовность поддержать любые инициативы, «лишь бы эти проекты были действительно реализуемы».

- По «Kazakh Invest» вопросы есть. Не очень активно идет работа, - обратился к спикеру Кумар Аксакалов. - Проектов должно быть намного больше. Ваша структура и создана, чтобы привлекать инвестиции.