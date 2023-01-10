Жители области обеспечены местными продуктами питания не в полном объеме, считает глава региона Кумар АКСАКАЛОВ. Местным предприятиям необходимо максимально использовать имеющиеся в области ресурсы. О развитии пищевой промышленности говорили в понедельник в областном акимате.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Акиму области, кажется, что в области недостаточно представлены молочная и колбасная продукции. В розничной торговле - много импортного товара. При этом он понимает, что 100% заполнить витрины местными продуктами невозможно, но тем менее ориентирует малые перерабатывающие предприятия на максимальные объемы реализации своей продукции в регионе.

- Здесь надо работать, - обратился он к участникам совещания, - чтобы производить много, перерабатывать много и экспортировать. Доля импорта будет, но она должна быть не такая большая. Мы должны продавать здесь на месте.

Например, ситуация с мясом птицы. Регион обеспечен лишь на 70% собственной продукцией. Оставшаяся потребность закрывается через экспорт из США, РФ, других областей республики.

- Надо наращивать объемы, - сказал аким.

Глава региона был удивлен тем фактом, что макаронными изделиями местного производства область обеспечена всего на 80%.

- Ну, уж, мы одна из главных житниц страны, - продолжил он. - Здесь должно быть в разы больше экспорта, а мы сами себя крупами не обеспечиваем.

Растительного масла, по мнению Аксакалова, тоже очень мало. В регионе есть производители, но их продукция только на 30% закрывает потребность жителей области.

В Костанайской области имеется огромный потенциал по экспорту продуктов питания, считает Кумар Аксакалов. При этом он видит на этом рынке свободные ниши, которые могли бы привлечь инвесторов.

- Управлению сельского хозяйства совместно с акимами районов и городов нужно взяться за эти ниши: найти инвесторов; помочь им максимально и с финансированием, и с организацией. Заинтересовать их со всех сторон, поддерживать. Хочу увидеть результат, - заключил Аксакалов.