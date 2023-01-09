10 млн тенге навымогали преступники в Костанайской области
9 января 2023, 19:40 | Криминал
Преступная группа длительное время занималась вымогательствами и иными видами преступлений на территории региона. Ее деятельность пресекли сотрудники управления по борьбе с организованной с преступностью ДП Костанайской области, сообщает Polisia.kz.
По словам начальника УБОП области Серика Байгонова, в результате оперативной разработки было задержано 10 подозреваемых лиц в различных регионах области, причастных к совершению вымогательств и других видов преступлений.
Группа подозревается в совершении 12 уголовных правонарушений в отношении жителей региона, среди которых были и предприниматели. Общий ущерб составил более 10 миллионов тенге.
Проводятся необходимые следственные действия.
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