Преступная группа длительное время занималась вымогательствами и иными видами преступлений на территории региона. Ее деятельность пресекли сотрудники управления по борьбе с организованной с преступностью ДП Костанайской области, сообщает Polisia.kz.

По словам начальника УБОП области Серика Байгонова, в результате оперативной разработки было задержано 10 подозреваемых лиц в различных регионах области, причастных к совершению вымогательств и других видов преступлений.

Группа подозревается в совершении 12 уголовных правонарушений в отношении жителей региона, среди которых были и предприниматели. Общий ущерб составил более 10 миллионов тенге.

Проводятся необходимые следственные действия.