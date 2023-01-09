Звонки о бомбах в нескольких зданиях поступили в полицию Костаная
9 января 2023, 18:24 | Криминал
Ложные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях аэропорта, больниц, библиотек и других объектов поступили в полицию города сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба МВД.
Полицейские тщательно проверили все здания, все звонки оказались ложными.
Сейчас устанавливают личность подозреваемого. Начато досудебное расследование по ст. 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
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