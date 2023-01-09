В новогоднюю ночь во дворах многоэтажек в Костанае традиционно гремела канонада из новогодних петард, хлопушек и ракет. Нужно ли запретить продажу пиротехнических изделий в Казахстане? Да. Громкие звуки пугают детей и собак, мешают отдыхать пожилым людям.

Да. Любители пиротехники нередко получают травмы при ее использовании.

Нет. Если запретить легальную пиротехнику, люди будут покупать нелегальную.

Нет. Салюты в новогоднюю ночь - это традиция. Не надо лишать людей праздника.

