Проезд по нескольким трассам ограничат из-за морозов в Костанайской области
9 января 2023, 18:14 | Происшествия
О закрытии нескольких участков на дорогах республиканского значения сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
В связи с температурой до -30 градусов с 20:30 будут введены ограничения для для дизельных и общественных видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:
1. А-21 "Мамлютка-Костанай" км 180-406 (от границы СКО до г. Тобыл);
2. А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 234-503 (от границы Актюбинской области до г. Рудный);
3. Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области);
4. М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" км 555-729 (от г. Тобыл до границы СКО).
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