О закрытии нескольких участков на дорогах республиканского значения сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В связи с температурой до -30 градусов с 20:30 будут введены ограничения для для дизельных и общественных видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:

1. А-21 "Мамлютка-Костанай" км 180-406 (от границы СКО до г. Тобыл);

2. А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 234-503 (от границы Актюбинской области до г. Рудный);

3. Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области);

4. М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" км 555-729 (от г. Тобыл до границы СКО).