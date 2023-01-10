Из-за сильных морозов занятия у школьников пройдут в онлайн-формате в Костанайской области
10 января 2023, 06:53 | Общество
В Костанае утром 10 января температура воздуха составила -33 градуса. В связи с низкой температурой отдел образования областного центра принял решение о переносе занятий из стен школы в онлайн-формат. Это касается учащихся с 0 по 11 классы.
Кроме того, в онлайн-формате занятия пройдут у школьников в следующих районах области:
- Сарыкольский район
- район Беимбета Майлина
- Карабалыкский район
- Денисковский район
- Аулиекольский район
- Жангельдинский район
- Амангельдинский район
- Рудный
- Узункольский район
- Алтынсаринский район
- Житикара.
- Аркалык
- Лисаковск
- Мендыкаринский район
- Нарузумский район
- Костанайский район
- Федоровский район
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