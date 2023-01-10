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Из-за сильных морозов занятия у школьников пройдут в онлайн-формате в Костанайской области

10 января 2023, 06:53 |  Общество

В Костанае утром 10 января температура воздуха составила -33 градуса. В связи с низкой температурой отдел образования областного центра принял решение о переносе занятий из стен школы в онлайн-формат. Это касается учащихся с 0 по 11 классы.

 

Кроме того, в онлайн-формате занятия пройдут у школьников в следующих районах области:

  • Сарыкольский район
  • район Беимбета Майлина
  • Карабалыкский район
  • Денисковский район
  • Аулиекольский район
  • Жангельдинский район
  • Амангельдинский район
  • Рудный
  • Узункольский район
  • Алтынсаринский район
  • Житикара.
  • Аркалык
  •  Лисаковск
  • Мендыкаринский район
  • Нарузумский район
  • Костанайский район
  • Федоровский район