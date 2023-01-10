В Костанае утром 10 января температура воздуха составила -33 градуса. В связи с низкой температурой отдел образования областного центра принял решение о переносе занятий из стен школы в онлайн-формат. Это касается учащихся с 0 по 11 классы.

Кроме того, в онлайн-формате занятия пройдут у школьников в следующих районах области: