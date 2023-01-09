Депутат Мажилиса Юрий Ли высказался о проблеме прибыли банков второго уровня за счет казахстанских налогоплательщиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В ноябре депутат Мажилиса Юрий Ли и еще несколько мажилисменов обратились с запросом к Высшей аудиторской палате, генеральному прокурору и главе Антикоррупционной службы с просьбой проверить на коррупционные риски процесс заключения и исполнения договоров между квазигосударственным сектором и банками второго уровня, а также провести анализ последствий управления деньгами квазигоссектора.

Как объяснил в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz депутат Юрий Ли, суть проблемы в том, что триллионы тенге, которыми оперирует квазигосударственный сектор, хранятся в банках второго уровня.

"В прошлом году "Самрук-Казына" консолидировал чистый доход в 1 триллион 600 миллиардов тенге, из которых в качестве дивидендов государству было выплачено 170 миллиардов, а остаток суммы - 1 триллион 400 миллиардов - остался в распоряжении фонда. Если мы посмотрим отчетность фонда, то остатки на счетах по сравнению с 2021 годом больше на 214 миллиардов.

Получается, что государство в виде дивидендов получает какие-то копейки. Основная часть генерированного дохода остается внутри квазигосударственного сектора, эти деньги квазигосударственный сектор хранит на счетах банков второго уровня, а банки, являясь участниками рынка ценных бумаг, покупают облигации Министерства финансов", - сказал Юрий Ли.

По данным депутата, в октябре 2022 года объем торгов по государственному долгу составлял 19 триллионов 20 миллиардов тенге.

"Почти 20 триллионов тенге. Доходность в сентябре прошлого года выросла с 13,9 процента до 15,2 процента. Наибольшим спросом пользовались облигации Министерства финансов сроком менее одного года. Доходность - 14,5 процента. Получается, квазигосударственный сектор хранит деньги в банках второго уровня, банки на рынке ценных бумаг покупают за эти же деньги долговые бумаги Минфина, получают с этого 14,5 процента доходность, какую-то сумму, по моему мнению, в районе 3-4 процентов, они платят за депозиты, остальное - заработок банка", - пояснил депутат.

По его мнению, государственные деньги отдаются в долг государству, но зарабатывают на этом банки второго уровня.

"Причем выигрывают без рисков и налогов. Практически нет рисков, что Минфин не заплатит по этим бумагам. Мы видим, что кредитование экономики в том представлении, в котором есть у бизнеса, как таковое не происходит, поэтому на текущий момент Агентство по регулированию и развитию финансового рынка объявило об очередном послаблении регуляторных требований при кредитовании бизнеса. Государственные деньги на кредитование бизнеса со стороны банков практически не используются", - добавил Ли.

Мажилисмен считает, что государство берет в долг у себя, но платит деньги банкам.

"Мы имеем то, что государство и квазигосударственный сектор берут в долг не только на внутреннем рынке, еще и на внешнем рынке. Мы уже вышли за лимиты по внешнему долгу. Зачем нам в таком объеме брать в долг, если внутри "Самрук-Казына" такие деньги хранятся, если ими банки оперируют. Отсюда вытекает вопрос, правильно ли происходит управление народными деньгами. А это народные деньги, в итоге бенефициар квазигосударственного сектора - это государство.

Насколько правильна модель управления данными деньгами, насколько рыночные условия хранения денег квазигосударственного сектора банков второго уровня? Какие ставки, какие неснижаемые остатки, какие условия этих договоров, насколько это отвечает интересам национальной безопасности и в целом государственным интересам, есть ли там какие-то коррупционные риски? На это я хотел получил ответ", - сказал депутат.

Парламентарий адресовал запрос Высшей аудиторской палате, Генеральной прокуратуре и Антикору. По его словам, Высшая аудиторская плата разделяет беспокойство депутатов, но у органа сейчас есть более приоритетные задачи, которые определил Президент.

"Нужно проверить среднее образование, машиностроение, еще целый ряд тем. Они ответили, что могут включить эту тему в будущий период для отработки, говорят, что сейчас ресурсов нет и есть более приоритетные задачи. Хотя беспокойство разделяют", - сказал он.

По его словам, Генеральная прокуратура ответила, что это частные взаимоотношения, и посоветовала обратиться в Антикоррупционную службу.

"Антикор дал такую отписку, что нарушения есть, привел ряд примеров, которые не совсем раскрывают проблемы, потому что суммы, которые-то приводят, достаточно мелкие по сравнению с тем, чем оперирует "Самрук-Казына" с его дочерними предприятиями. Но интересно то, что есть такие организации, которые относятся к квазигоссектору, у которых доходность складывается практически только из того, что они на депозитах хранят. Если у них забрать деньги, возможно, у них будет отрицательная доходность. Антикор определяет, что риски есть, это связано с пробелами в законодательстве, они дали свои рекомендации - утвердить лимиты свободных средств, которые можно размещать в банках, установить запрет на размещение бюджетных средств на решение социальных задач и так далее. Сослались на Предпринимательский кодекс, что не могут проводить проверку.

Получается, что два органа руки умыли. Единственные, кто может это сделать, - это Высшая аудиторская палата. Возможно, в следующем году включат в план своей работы этот вопрос. Столько лет ждали. Давайте еще год подождем", - добавил Ли.

Депутат добавил, что никто не знает, по каким принципам квазигосударственный сектор размещает деньги.

"У "Самрук-Казына" есть акционер - правительство, функции хозяина. Почему не пересматривается дивидендная политика, почему не пересматривается политика по госдолгу, почему не пересматриваются проценты, когда это все за счет государственных денег, дефициты республиканского бюджета финансируются, почему 14,5 процента? Давайте сделаем короткий путь, и пусть эти деньги пойдут в облигации не под 14,5, а под 2-3 процента. Мы на ровном месте даем зарабатывать, а государство теряет. Поэтому здесь вопрос к правительству, они же выполняют функции хозяев.

Есть вопрос. Насколько они в состоянии дать ответ, возможно, там ситуация такая, что они к этому вопросу не подходят, возможно, это чья-то заинтересованность либо не знают, какую альтернативу предложить. Может быть, никто не знает, потому что очень давно стоит вопрос с "Самрук-Казына", как будет происходить уменьшение доли государства в экономике. Вопрос так и остался нерешенным", - добавил Ли.

По его словам, речь идет о триллионах тенге, которые могли бы использоваться на другие нужды.

"По состоянию на 2018 год есть информация, что 35 процентов банковских пассивов, то есть кому должны банки, откуда они взяли деньги, - это государство. На тот момент это было почти 8 триллионов, сейчас эта сумма гораздо выше, сейчас информация закрыта. Нужно понимать, кто будет более развернуто отвечать на этот вопрос. Государство теряет каждый месяц.

Это не стимулирование доходности банковского сектора. Представьте, что у вас есть деньги, которые вы даете себе в долг, но платите за это кому-то 10-15 процентов. Это не стимулирование, это паразитирование", - заключил мажилисмен.