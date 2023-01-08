Два человека погибли на трассе Мамлютка - Костанай
8 января 2023, 16:39 | Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Северо-Казахстанской области 7 января, сообщает пресс-служба МВД РК. В аварию попали три машины: Nissan Murano, Audi A6 и Toyota Avensis.
В результате столкновения скончались 36-летний водитель машины Toyota Avensis и его 17-летний пассажир.
Еще восемь участников автоаварии, среди них один несовершеннолетний 2014 года рождения, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
По факту ДТП начато расследование по статье 345 части 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами").
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