Смертельное ДТП произошло в Северо-Казахстанской области 7 января, сообщает пресс-служба МВД РК. В аварию попали три машины: Nissan Murano, Audi A6 и Toyota Avensis.

В результате столкновения скончались 36-летний водитель машины Toyota Avensis и его 17-летний пассажир.

Еще восемь участников автоаварии, среди них один несовершеннолетний 2014 года рождения, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато расследование по статье 345 части 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами").